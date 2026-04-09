歐盟反擊范斯指控：真正威脅選舉的是社群平台操控

鉅亨網編譯許家華 2026-04-09 11:20

歐盟執委會針對美國副總統范斯 (JD Vance) 指控干預匈牙利選舉一事做出回應，強調真正威脅選舉公正性的並非歐盟機構，而是社群媒體平台對資訊與輿論的操控。此番交鋒發生在匈牙利國會選舉前夕，投票預計於 4 月 12 日舉行，選情呈現高度緊繃態勢。

（圖：REUTERS/TPG）

范斯近期訪問布達佩斯，為其政治盟友、現任總理歐爾班 (Viktor Orbán) 站台助選，並於 4 月 7 日公開批評歐盟官僚體系，指稱「布魯塞爾的官僚正與匈牙利人民對立」。然而，多項民調顯示，歐爾班所屬陣營目前面臨嚴峻挑戰，其主要對手 Péter Magyar 領導的 Tisza 黨聲勢上升，選情膠著甚至略占優勢。

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面對范斯指控，歐盟執委會發言人避免直接評論其言論，但透過外交管道向美方表達關切，同時強調歐盟並未介入匈牙利選舉。執委會發言人 Thomas Regnier 指出，當前真正影響選舉公平性的關鍵在於網路平台對政治聲音的壓制與放大效應。他直言：「誰在壓制政治聲音？是網路平台。誰在操控演算法？還是網路平台。誰在放大特定立場？同樣是網路平台。」

雷尼耶並強調，歐盟推出的 Digital Services Act(DSA) 正是為了規範大型平台行為，確保數位環境的透明與民主。該法案已獲得成員國支持，並在歐洲議會以壓倒性多數通過，旨在防範假訊息擴散與外部勢力干預選舉。

儘管如此，外部勢力影響選舉的疑慮仍未消散。據報導，俄羅斯在 3 月初曾派遣社群媒體專家前往布達佩斯，協助歐爾班競選團隊操作網路輿論；另一方面，美國政府亦多次公開表達對歐爾班的支持，使此次選舉被視為多方勢力角力的焦點。

此外，烏克蘭議題也成為選戰核心。歐爾班持續反對歐盟對 Ukraine 的軍事與財政支持，包括阻擋向基輔提供約 900 億歐元貸款，並反對其加入歐盟，同時在國內塑造烏克蘭為安全威脅的論述。分析認為，這種立場在某種程度上呼應俄羅斯削弱對烏支援的戰略目標，也與部分美國政治勢力主張改善對俄關係的聲音相契合。