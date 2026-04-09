鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-09 15:51

在美國總統川普周二 (7 日) 正式宣布與伊朗達成停火協議前的關鍵數小時內，去中心化預測平台 Polymarket 出現了一系列異常且精準的投注行為。數據顯示，多個剛成立的新帳戶在公眾普遍預期衝突升級之際，豪擲重金押注當天「達成停火」，最終獲取了高達數十萬美元的利潤，引發外界對內線交易的強烈質疑。

精準的市場押注

‌



在停火協議宣布前夕，市場情緒極度緊繃。川普總統當天早些時候才在社群媒體上發出嚴厲警告，宣稱若伊朗不滿足其開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的要求，「整個文明將在今晚滅亡」。

然而，根據區塊鏈數據分析平台 Dune 的資料顯示，在川普於美東時間下午 6:30 左右發布停火公告前，至少有 50 個錢包帳戶提前操作，大量購買「停火協議達成」的勝訴額度，而這些交易都是這些帳戶在這一平台上首次押注。

具體案例顯示，一個在周二上午 10 點剛創建的錢包，投入了約 72,000 美元，最終獲利高達 20 萬美元。另一個帳戶在川普發文前 12 分鐘才創建，迅速投入超過 3 萬美元，隨後賺取了約 48,500 美元的利潤。

這類押注有一種可能是，這些 Polymarket 的個人用戶下注時預期川普會退縮，因為他在第二任期內經常發出大膽的威脅，但最終都會退縮——他的批評者將這種現象嘲諷為 TACO。

慣常的「神預測」引發監管關注

這並非 Polymarket 首次出現此類疑似掌握先機的交易。今年 1 月委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro) 被捕前夕，以及多次針對伊朗的軍事行動前，這一平台都曾出現新帳戶精準下注並獲利數十萬美元的情況。

共和黨籍眾議員 Blake Moore 對此表示，這些極具策略性的交易極不可能是基於良性的市場判斷，更有可能是知情人士利用大眾尚不知曉的內部資訊牟利。他強調，若缺乏法律限制，政府或軍事官員將能輕易利用職位之便在預測市場中獲利。

喬治亞州立大學教授 Todd Philips 也呼籲加強監管，認為這類不公平的交易環境將破壞投資者對市場的信心。

合約爭議與後續發展

目前，由於伊朗仍對荷姆茲海峽的船隻通行實施限制，且該地區仍有零星飛彈攻擊，Polymarket 已將此「4 月 7 日美伊停火合約」標記為「有爭議」(disputed)，相關款項暫緩撥付。這項爭議預計需要 48 小時才能得出最終裁定。