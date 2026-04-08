鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-08 21:43

美股主要指數周三 (8 日) 開盤走高，延續近期震盪後的反彈走勢，主因美國宣布暫緩對伊朗軍事行動並達成為期兩週的停火協議，帶動油價大幅下滑、風險情緒回溫。

標普 500、道瓊與那斯達克期貨同步走揚，道瓊開盤大漲逾 1,000 點。隨著荷姆茲海峽通行有望恢復，市場對能源供應中斷與通膨升溫的憂慮明顯降溫，資金回流股市，同時推升債市表現、壓抑美元走勢。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 1,400 點或近 2.9%，那斯達克綜合指數漲近 670 點或近 3.1%，標普 500 指數漲近 2.5%，費城半導體指數漲逾 5.5%。台積電 ADR 漲近 6.7%。

全球市場在美國與伊朗達成為期兩周的暫時停火協議後出現明顯反彈，股債齊揚、油價重挫，市場情緒快速由避險轉向風險偏好。投資人普遍認為，儘管衝突尚未完全解除，但只要局勢出現降溫跡象，已足以觸發先前大幅修正後的反彈行情。

標普 500 期貨大漲 2.8%，新興市場股市創下自 2022 年以來最大漲幅。能源市場則出現劇烈波動，布蘭特原油重挫 16% 至每桶約 92 美元，創下數年來最大跌幅。債市同步走強，英國基準公債殖利率大跌 22 個基點，美元走弱至一個月低點，黃金則上揚。

停火緩解能源壓力 油價重挫帶動市場反彈

根據協議內容，伊朗同意允許船隻通行荷姆茲海峽，緩解這條關鍵能源運輸要道的封鎖風險。此前市場憂心海峽受阻恐重創全球能源供應並推升通膨，如今壓力暫時解除，成為帶動市場反彈的主要動能。

市場人士指出，儘管美伊雙方在談判條件上仍存在明顯分歧，但在近期股市大幅回落後，只要出現降溫跡象，就足以支撐反彈走勢。基金經理人表示，這顯示市場已避開最壞情境，並反映雙方有意推動談判進展。

利率預期也隨之轉變，交易員重新押注聯準會今年可能降息。利率交換市場顯示，年底前降息機率約為 60%，相較本週初幾乎沒有降息預期大幅升溫，但仍低於戰事爆發前市場預期的降息幅度。

能源相關商品跌幅最為顯著，歐洲天然氣期貨創下逾兩年來最大跌幅，一度下跌約 20%。柴油與航空燃油等精煉油品價格同步走低，這些原本被視為推升全球通膨的關鍵因素，如今壓力明顯緩解。受惠於油價回落，航空類股領漲歐洲股市，易捷航空 (easyJet) 與德國漢莎航空 (Deutsche Lufthansa) 股價均大漲逾 10%。

資金回流風險資產 市場關注反彈延續性

美股早盤科技股同步走強，輝達上漲約 3.7%，Meta 與特斯拉漲幅相近。市場策略師指出，儘管停火持續性仍存疑，但油價已回吐近半數戰事帶動的漲幅，然而多數股票尚未收復相同跌幅，這種落差有望支撐後續反彈動能。

部分大型資產管理機構已開始布局風險資產，選擇加碼債券與人工智慧相關股票，同時減碼美元。也有投資機構買進短天期美國公債，並評估進一步降低美元部位，顯示資金正在重新配置。

巴克萊策略師則預期，隨著避險部位逐步解除，對沖基金回補空單，市場可能出現強勁的「軋空行情」，進一步推升股市。

區域市場方面，杜拜股市大漲 8.5%，創 2014 年以來最大漲幅；巴基斯坦股市亦大幅上揚，因該國在停火談判中扮演關鍵調解角色。

不過，市場仍未完全脫離風險陰影。阿拉伯聯合大公國表示已對飛彈威脅作出回應，科威特軍方亦指伊朗仍持續發動密集攻擊，顯示停火協議仍相當脆弱。投資人普遍認為，短期內市場可能持續受消息面快速波動影響，對後續走勢仍需保持審慎觀察。

截至台北時間周三（8 日）21 時許：

焦點個股：

達美航空 (DAL-US) 早盤股價上漲 10.39%，至每股 72.44 美元

達美航空 (Delta Air Lines) 股價盤前大漲約 12%，受惠於美國同意停火後油價大幅下滑，帶動航空類股走強。該公司同時公布第一季財報優於市場預期，不過對第二季的財測則低於分析師估計。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 8.77%，至每股 410.71 美元

記憶體族群盤前同步走高，延續 2026 年以來的強勢表現，並隨大盤反彈而上揚。美光 (Micron) 漲幅超過 9.5%，SanDisk 與希捷科技 (STX-US) 均上漲逾 8%，威騰電子 (WDC-US) 則上漲超過 7%。

美超微 (SMCI-US) 早盤股價上漲 3.40%，至每股 23.44 美元

美超微 (Super Micro Computer) 股價上漲逾 4.5%，此前公司於周二表示，董事會兩名獨立董事已啟動調查，針對員工涉嫌將輝達 (NVDA-US) 晶片走私至中國一案進行審查。公司指出，目前尚無調查完成時間表，在調查結束前不會進一步評論。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

市場分析認為，美股此次反彈主要來自風險溢價快速回補，而非基本面明顯改善。隨停火緩解油價與通膨壓力，市場修正先前過度悲觀預期。不過談判仍有變數，地緣風險尚未解除，情緒仍易反覆。