鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-13 13:10

隨著美國與以色列對伊朗戰事持續，加上荷姆茲海峽航運幾乎陷入停擺，全球原油庫存正快速下降。國際能源總署 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol) 警告，全球正面臨「史上最大能源危機」，油價飆升、荷姆茲海峽供應受阻，已對全球能源市場與經濟造成巨大壓力。

全球正面臨史上最大能源危機 主要國家油庫存恐「6月見底」(圖：shutterstock)

世界經濟論壇 (World Economic Forum) 最新能源報告指出，隨著中東衝突持續升溫，全球約五分之一的石油與天然氣供應受到影響，迫使各國加速重整能源戰略。

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一方面，各國正試圖降低對化石燃料依賴、加速再生能源轉型；另一方面，短期內全球對傳統能源的依賴卻反而進一步升高。

比羅爾近日在巴黎一場能源會議上表示，目前全球油氣市場正遭遇「極大困難」，布蘭特原油價格一度升破每桶 120 美元，形成嚴重的經濟與能源壓力。

在供應憂慮升高下，國際油價已突破每桶 100 美元，美國 4 月通膨率也因汽油價格飆升升至 3.8%，創近三年新高，美股同步承壓。

他指出，荷姆茲海峽供應中斷，是目前市場最關鍵風險。該航道掌握全球大量原油與天然氣運輸，一旦衝突擴大，全球能源供應恐進一步惡化。

全球庫存以驚人速度下降 6 月是關鍵

道瓊能源 (Dow Jones Energy) 煉油與油品部門執行董事 Jaime Brito 表示，地緣政治談判可能還會拖很久，但能源市場沒有太多時間可以等待。

他形容，現在的油市就像「滾雪球」，每過一週，供應壓力就會更嚴重。

摩根大通 (JPMorgan) 更警告，已開發國家的商業原油庫存， 最快可能在 6 月初 逼近營運壓力極限。

其中，亞洲成為這波危機最脆弱的區域。

(圖：shuttertsock)

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Antoine Halff 指出，亞洲是中東原油最大出口地，因此也最先感受到庫存壓力。

自 2 月底戰爭爆發以來，不含中國的亞太地區原油庫存已暴減約 12%，降至至少 10 年來最低水位。

雖然國際能源總署 (IEA) 曾協調釋出 4 億桶戰略儲油，美國也動用大量戰略儲油 (SPR) 穩定市場，但這些措施更像是在「爭取時間」。

市場真正擔憂的是，如果荷姆茲海峽持續封閉，全球庫存恐怕撐不了太久。

摩根士丹利指出，目前油市正處於「與時間賽跑」的階段。 一旦封鎖持續到 6 月 ，先前壓制油價衝擊的各種緩衝機制可能開始失效。

沙烏地阿拉伯國營石油巨頭沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 也警告，即使未來荷姆茲海峽重新開放，油輪與供應鏈恢復正常仍需要數週時間，全球油市重新平衡恐要等到 2027 年。

「加速推動」全球能源轉型

聯合國氣候事務主管 Simon Stiell 則認為，這場戰爭正在「加速推動」全球能源轉型。各國在經歷供應衝擊後，正試圖降低對國際油氣市場的依賴，再生能源與本土能源安全的重要性快速上升。

在能源危機升溫之際，超過 50 個國家 4 月下旬齊聚哥倫比亞，召開史上首次以淘汰化石燃料為核心的國際會議。

根據《金融時報》報導，與會國家同意合作研究貿易措施，以降低全球化石燃料需求，同時推動金融改革，協助各國擺脫對化石燃料補貼與高能源債務的依賴。

全球各國也開始強化能源供應鏈安全

南韓與澳洲宣布，雙方將合作提升能源供應鏈韌性，確保柴油與液化天然氣 (LNG) 等資源供應穩定。

美國則因大量出口原油至歐洲與亞洲，自二戰以來首次成為原油淨出口國。EIA 表示，出口增加已導致美國國內原油庫存明顯下降。

阿布達比國營能源集團 Adnoc 也計畫投資數百億美元，在美國建立天然氣事業。市場預期，隨著伊朗戰爭持續，全球對美國 LNG 的需求將進一步攀升。

除了石油與天然氣外，關鍵礦產與能源基礎設施安全也成為各國焦點。

剛果民主共和國宣布，將成立一支規模 1 億美元的武裝安全部隊，專門保護礦區與供應鏈安全，以掌控鈷與鈳鉭鐵礦等關鍵礦產資源。

比利時則計畫將國內核電廠收歸國有，以確保能源供應穩定。政府表示，將全面接管法國能源公司 Engie 持有的核電資產。

世界經濟論壇在報告中指出，地緣政治對化石燃料供應鏈的衝擊，正在形成「雙重效應」：一方面，各國更加重視能源自主與再生能源發展；另一方面，在短期供應壓力下，全球對傳統化石燃料的依賴卻同步升高。