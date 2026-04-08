鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 21:10

美國副總統范斯 (JD Vance) 周三 (8 日) 表示，美國與伊朗達成的停火協議僅屬「脆弱的停火」(Fragile Truce)，並警告局勢仍存在高度不確定性。這項為期兩週的停火安排於周二宣布後，一度帶動全球市場反彈，但美方對其穩定性仍持審慎態度。

范斯在匈牙利發言指出，伊朗外長對停火協議反應正面，但伊朗國內部分人士對協議內容「說謊」，顯示各方立場並不一致。他表示，正因內部訊號混亂，才認為這是一項「脆弱的停火」，儘管仍有部分勢力願意與美方談判，尋求更長期的解決方案。

‌



范斯強調，美國在軍事、外交與經濟層面對伊朗具備明確優勢，但川普政府目前選擇優先透過談判推進局勢。他指出，總統川普對談判進展「相當急切」，希望盡快取得成果，但也警告，若伊朗未展現同樣誠意，美方將不排除動用各項手段施壓。

范斯並指出，儘管美方具備軍事與經濟壓力工具，但川普已指示暫不動用相關手段，優先透過談判推進局勢。

范斯表示，美方先前對伊朗的軍事行動已達成削弱其常規作戰能力的軍事目標，並以此為基礎向伊朗提出最後通牒，要求其開放荷姆茲海峽並停止對全球經濟的威脅。他指出，目前達成的停火協議正是建立在該條件之上。