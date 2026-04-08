鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 18:40

根據最新發布的市場數據，美國二手車價格在 2026 年 3 月大幅上漲，達到近 3 年來最高。Manheim 二手車價值指數 (MUVVI) 在 3 月份上升至 215.3，較去年同期成長了 6.2%，且比 2 月份增長 1.4%。若以未經調整的基礎計算，3 月份單月 4.2% 的價格漲幅，更是遠遠超過了歷年 3 月份 3.4% 的平均增長水準。

美國二手車價格創2023年來新高 庫存緊縮與退稅旺季推升市場熱度(圖:shutterstock)

據《Yahoo 財經》報導指出，這一波價格漲勢主要受到報稅季節退稅的推動，經銷商預期消費者購買力增強而積極補貨。此外，消費者正面臨「負擔能力」挑戰，新車平均建議零售價 (MSRP) 已逼近 5 萬美元，加上高昂的貸款利率與攀升的油價，促使買家大量轉向二手車市場。

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Cox Automotive 首席經濟學家 Jeremy Robb 表示，第一季的銷售轉化率顯示二手車市場需求極為穩健。

在各車型類別中，豪華車與中型車表現不俗，年增率分別為 5.0% 與 4.1%。電動車 (EV) 表現最為突出，其價格指數年增 7.9%，且批發交易量在第一季創下歷史新高。由於油價已突破每加侖 4 美元，經銷商正積極增加二手電動車庫存以應對需求。

目前市場面臨嚴重的供應吃緊，3 月底批發庫存天數降至 24.5 天。這可追溯至 2021 至 2022 年間的汽車供應鏈危機，當時新車產量減少、租賃合約下降，導致現今完成 3、4 年租約後回流二手市場的車源大幅減少，進一步推高了價格。