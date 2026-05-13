美國散戶「換賭場了」？淨賣出美股、槓桿ETF 資金湧去「這裡」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-13 12:10

美國散戶淨賣出美股、槓桿ETF。(圖：REUTERS/TPG)

從長期數據來看，散戶在股票市場往往存在兩種明顯的交易傾向：首先，每逢年初投資意願通常較高，市場資金流入多集中於上半年；其次，特別偏好兩種行情，一種是在市場大跌後進場低接，另一種則是在強勢上漲時追價買進。

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但值得注意的是，自 2025 年下半年延續至 2026 年第一季，市場對「逢低買進」與「追漲進場」的熱情，已明顯不如過往。

巴克萊美國股票策略師 Venu Krishna 在最新研究報告中給出一句精準判斷：「散戶已重新參與，但還不能稱之為回歸。」

數據呈現出一個耐人尋味的矛盾。截至 2025 年底，股票佔美國家庭淨資產比例升至歷史新高的 33%，表面看似散戶全力擁抱股市；然而拆解數據後，邏輯卻截然相反。

美國家庭部門全年淨賣出約 6,310 億美元股票，為 2018 年以來最大年度淨流出，第四季更是 2023 年第二季以來最明顯的淨流出。

換句話說，美國家庭資產中股票比重之所以愈來愈高，主要不是因為民眾持續加碼買股，而是因為股市本身大漲，讓原本持有的股票價值迅速膨脹。

從家庭現金流向也能看出同樣的現象。自 2022 年以來，現金類資產占金融資產的比重持續下降，表面上看起來像是民眾正在減少現金、提高風險投資部位，但實際上，這很大程度只是因為股市等風險資產大漲，讓現金占比被動縮水。

更值得注意的是，到了 2025 年第四季，美國家庭反而大幅增加流動性資產，總額接近 1.4 兆美元，其中高達 1.1 兆美元流入支票存款。

這顯示，美國家庭更像是在重新增加手上的現金與備用資金，而不是全面進場積極押注市場。

退潮的不是指數配置，是槓桿投機

從 ETF 資金流向可以清楚看到散戶的分層輪廓。

低成本指數 ETF 仍持續吸引穩定買盤，月度淨流入約佔基金資產的 1%，這類資金多半來自退休帳戶、定期定額與長期資產配置，不易因短期情緒波動而撤出。

真正出現變化的是投機工具。2025 年下半年，槓桿多頭美股指數 ETF 再度出現流出，槓桿單股 ETF 的流入也開始放緩。

這與 2023 至 2024 年間的情況不同，當時就算指數型槓桿 ETF 流出，資金往往只是轉移到個股槓桿工具。

這釋放出的訊號其實更偏向保守。過去偏好高風險操作的散戶，未必只是把資金從一種股票轉向另一種投機工具，而更可能是正在整體撤離股市，或將原本用於高風險投資的資金，轉移到股票市場以外的資產。

訂單流付款（PFOF）數據同樣印證這一趨勢，零售交易動能從去年下半年便已開始降溫，且時間點早於近期地緣政治衝擊，說明這是結構性降溫，而非單一事件所致。

投機資金的新去處：預測市場

部分原本流向股票與期權市場的高風險資金，正在尋找新出口，而預測市場也成為最明顯的目的地。

預測市場平台 Kalshi 與 Polymarket 的月度名義成交額，從一年前不足 50 億美元，急速攀升至 2026 年以來約 200 億美元。

儘管規模仍遠遜於標普 500 當日到期期權，但預測市場已不再是市場邊緣的小玩具。標普 500 當日到期期權在 2026 年 3 月的名義成交規模約達 57 兆美元，佔標普期權總成交量逾五成，而五年前大約只有五分之一。

關鍵在於，預測市場的本質與事件驅動型數位期權相近，且大量成交與體育博彩等非金融事件掛鉤，顯示它正在與股票及期權市場競爭同一批「樂於高頻下注」的風險預算。

4 月回流屬實，但保留明顯

今年 4 月，美國股票基金淨流入接近 800 億美元，市場普遍認為其中含有可觀的散戶資金。

然而，這波回流帶有明顯的保留態度，部分散戶甚至對科技股帶動的 V 型反彈採取反向操作，而非無條件追進。

消費者信心數據也不配合反彈敘事。密西根大學消費者信心指數已接近歷史週期低點，Conference Board 預期指數徘徊在 80 以下，這個水位在歷史上常被視為衰退警訊。

此外，家庭對「一年後股市是否更高」的預期也在 2025 至 2026 年間大幅震盪，信念不穩定，抄底自然不會果斷。

不過，分析師也點出一個短期可能的回流窗口：政治事件預測合約成交量在夏季往往減弱，NBA、NHL、NFL 及大學籃球賽季結束後，體育博彩稅收也將下滑。

若這些非金融投機渠道季節性降溫，部分高風險資金或將在第三季傳統淡季前重返金融市場，短期為股票需求添一把火。

拉長時間來看，真正的關鍵仍在於消費者信心。如果金融環境持續改善、就業市場維持穩健，再加上通膨壓力與地緣政治風險降溫，都有機會重新帶動更廣泛的散戶資金回流市場。