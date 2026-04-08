鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 20:30

美國與伊朗達成為期兩周的停火協議，德黑蘭承諾重啟荷姆茲海峽通行，緩解全球能源供應危機疑慮。美國總統川普美東時間周二晚間宣布，將暫停對伊朗的轟炸行動，為雙方爭取時間進一步協商長期解決方案，這場已持續約六周的衝突至今已造成逾 5,300 人喪生。

停火協議落地 油氣價格急跌

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此次協議是在最後通牒前夕達成。川普原先威脅，若伊朗未開放荷姆茲海峽，將對其基礎設施發動大規模攻擊。隨著停火消息公布，市場迅速反應，布蘭特原油價格一度重挫約 16% 至每桶 94 美元附近，歐洲天然氣期貨亦大跌約 20%，創逾兩年最大跌幅。

荷姆茲海峽為全球能源運輸關鍵通道，平時承載約五分之一的原油與液化天然氣供應。自戰事爆發以來，該水道幾近封鎖，導致油價飆升並加劇全球通膨壓力。川普表示，美方將協助恢復油輪通行，並確保供應鏈運作順暢。

伊朗外長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 則表示，在未來兩週內將透過與軍方協調，確保船隻安全通行，並強調若對伊朗的攻擊停止，伊方也將停止軍事行動。

衝突未完全止息 停火落實仍存疑

儘管協議已宣布，區域緊張局勢尚未完全降溫。科威特、沙烏地阿拉伯、巴林與阿拉伯聯合大公國等國，仍通報遭伊朗飛彈與無人機攻擊。科威特軍方甚至表示攻擊仍「相當激烈」，顯示停火實際落地仍需時間。

此外，美方預期停止軍事行動的命令傳遞至伊朗革命衛隊需一定時間，期間零星衝突仍可能持續。伊朗境內的拉萬煉油廠亦在停火後傳出爆炸事件，凸顯局勢仍高度不穩定。

市場觀察指出，停火協議雖為局勢降溫帶來契機，但距離全面結束衝突仍有一段距離。分析人士認為，雙方在核心議題上仍存在重大分歧，短期內難以達成全面協議。

雙方各自宣稱勝利 長期談判挑戰仍大

美伊雙方均將此次停火視為外交成果，但實際分歧依舊。川普表示，美方已收到伊朗提出的 10 點方案，並認為具備談判基礎，但協議細節尚未公開。伊朗方面則要求保留其在荷姆茲海峽的控制權、承認核濃縮活動、解除制裁，並要求美軍撤出該區域。

此外，停火安排還包括允許伊朗與阿曼對通行船隻收取費用，作為戰後重建資金來源。此舉亦引發外界關注，是否將改變該水道長期的自由航行原則。

美國與以色列均同意停火，但以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 表示，相關協議不適用於黎巴嫩戰線，顯示區域衝突仍未全面降溫。巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 則邀請各方赴伊斯蘭馬巴德展開後續談判。

市場人士指出，停火協議為局勢提供短暫緩衝，但投資人仍關注荷姆茲海峽是否能真正恢復正常通行，以及航運業者是否改變行為，這將成為判斷情勢穩定與否的關鍵指標。