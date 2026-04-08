鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-08 08:33

隨著週三（8 日）傳出美國已同意與伊朗達成為期兩週的停火協議，且條件是重新開放關鍵航道荷姆茲海峽，市場信心迅速提振，股市、債市與貨幣齊揚，而原油與美元則走低。

根據多家外媒報導，伊朗方面於當地時間 8 日凌晨表示，巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫已邀請美伊雙方代表前往首都伊斯蘭瑪巴德展開談判。

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他並指出，雙方停火將於伊朗時間 8 日凌晨 3 時 30 分（台灣時間 8 日 8 時）正式生效。

亞太市場方面亦全面上行，MSCI 亞太指數上漲 2.1% 至 241.82 點。日本日經 225 指數日內漲幅擴大至 4.7%，東證指數漲 3.3%。

韓國交易所在 KOSPI 200 期貨飆升 5% 後，啟動 KOSPI 指數熔斷機制，並暫停程式化交易 5 分鐘。

另一方面，受美國與伊朗達成為期兩週停火協議影響，布蘭特原油期貨開盤一度重挫 15%，目前報每桶 94 美元。

在停火利多消息帶動下，貴金屬市場延續上行走勢。現貨黃金日內漲幅擴大至近 3%，價格升至 4,835 美元上方；白銀同步勁揚 5.33% 至 76.81 美元，鉑金與鈀金亦跟隨走高。

匯市方面，美元走弱，美元指數下跌 0.6%；歐元兌美元升至 1.1677，日元則升值至 158.71 兌 1 美元。

債市方面，澳洲 10 年期公債殖利率下滑 9 個基點至 4.90%。

市場疑慮仍未消散

儘管停火消息提振市場情緒，但專家普遍認為，風險並未完全解除。

彭博策略師 Mark Cranfield 指出，股市、油價、債市與美元的初步波動顯示，投資人目前傾向押注最壞情境有望停止。

不過他也提醒，在出現具體且可信的「退出機制」之前，局勢仍存在高度不確定性，即使衝突降溫，原油價格在未來數月內仍可能持續反映戰爭溢價。

Westpac Banking Corp 大宗商品研究主管 Robert Rennie 則強調，能源供應體系不可能迅速恢復正常。無論是重啟停產油井、重新部署人力與運輸船隻，還是補充煉油庫存，都需要數月時間。