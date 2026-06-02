黃仁勳點名「下一家兆元企業」！邁威爾科技盤前股價暴漲逾23%
鉅亨網編譯莊閔棻
在人工智慧（AI）熱潮持續推動半導體產業重估之際，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳一句話點燃市場情緒，使美國晶片製造商邁威爾科技 (MRVL-US) 股價週二（2 日）盤前交易暴漲逾 24%。
根據《路透》報導，黃仁勳與邁威爾科技執行長 Matt Murphy 週二在台北 Computex 週活動中共同發表談話。
黃仁勳直言表示，邁威爾科技將成為「下一家兆元美元企業」。
今年稍早，輝達已對邁威爾科技投資 20 億美元，作為其策略的一部分，目的是讓客戶更容易使用由邁威爾科技設計、並與輝達的網路設備與中央處理器整合的客製化 AI 晶片。
邁威爾科技上週預測，受雲端企業持續擴建 AI 資料中心所帶動，其客製化晶片業務在 2029 會計年度營收將突破 100 億美元。
隨著 AI 應用快速普及，市場對專用晶片需求大幅上升。這類晶片與邁威爾科技的高速互連技術，在先進資料中心中扮演關鍵角色，負責連接數以千計的處理器，以訓練與運行 AI 模型。
截稿前，邁威爾科技盤前交易股價報 273.70 美元，上漲 24.73%，若漲勢維持，市值將增加超過 446 億美元。輝達股價亦上漲。
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