鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-02 19:00

根據摩根大通週二（2 日）發布的策略報告，目前布蘭特原油約在 95 美元／桶附近，市場定價隱含「海峽短期重開」的預期。

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報告指出，當前油價位於衝突期間預估的 90 至 110 美元區間中段偏低位置，並已埋下高度不對稱風險結構：若封鎖延續，油價上行空間遠大於下行風險，油價可能飆升至 130 美元甚至 150 美元／桶。

摩根大通在報告中直言，海峽何時重開並無明確時間表，但關鍵條件是市場必須出現「劇烈反應」，才能迫使衝突雙方回到談判桌。

而可能觸發的條件包括：

美國 10 年期公債殖利率急升

標普 500 指數大幅回落

原油價格劇烈飆升

報告甚至指出，唯有在「市場以海峽永久封閉為前提定價」的情況下，各方才可能加速達成協議，透過解除封鎖、交換制裁放寬與資產解凍等方式換取通行恢復。

然而，近期外交進展亦顯示美國與伊朗局勢高度不穩定。報告提到，《Axios》曾報導，美國總統川普將簽署已達成的美伊和平協議，但隨後雙方均對條文提出修改要求，使談判回到原點。

自 4 月初宣布短期停火、隨後又延長期限以來，類似「宣布進展—迅速破局」的循環已成為本次危機的常態。

此外，預測市場平台 Kalshi 數據也顯示市場預期持續被修正。4 月中旬，交易者曾認為 6 月 1 日前恢復正常通行的機率超過 65%，但該預期已被現實推翻，市場對「8 月 1 日前正常化」的信心同樣持續下滑。

市場表現方面，自衝突爆發以來，全球能源價格已出現明顯上行：