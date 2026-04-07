鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 06:31

市場震盪主要源於美國傳出對伊朗重要石油出口據點哈爾克島發動軍事打擊，該地為伊朗主要原油出口樞紐之一，加劇市場對能源供應與區域衝突升級的疑慮。儘管同時間 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 與博通 (AVGO-US) 簽訂長期合作合約，但對輝達股價提振效果有限。

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從技術面觀察，Evercore 分析師 Rich Ross 指出，輝達股價自去年 7 月以來維持區間震盪，已持續約 9 個月，並提出「165 美元為止損、195 美元為突破」的關鍵區間，目前股價已接近下緣支撐。

不過，儘管短期承壓，投行高盛則對科技股前景持相對樂觀態度。該行策略師 Peter Oppenheimer 表示，2026 年科技股經歷近 50 年來少見的相對弱勢表現，在資金轉向價值股背景下出現明顯回調，反而提供投資人逢低布局機會。

Oppenheimer 指出，「科技七雄」估值已顯著回落，包括 Meta Platforms (META-US)、微軟 (MSFT-US) 與輝達等企業，未來 24 個月預期本益比均低於 20 倍，顯示估值已趨合理，有助於降低市場對科技泡沫的疑慮。

此外，地緣政治風險亦對科技股帶來雙面影響。自 2 月 28 日伊朗戰爭爆發以來，追蹤大型科技股的 Roundhill「科技七雄」ETF 已下跌約 5%。但高盛認為，若戰事持續，反而可能強化各國央行降息以避免經濟衰退的可能性，進而利多科技股表現。

Oppenheimer 進一步指出，若荷姆茲海峽持續受干擾，市場可能將其視為成長衝擊，限制利率上行空間。相較之下，科技產業現金流對經濟成長敏感度較低，且在債券殖利率回落環境中具備相對防禦性，未來數月可能展現較佳表現。