鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-08 08:08

儘管伊朗與美國聲稱雙方已就這場戰爭達成為期兩週的停火協議，以色列與阿拉伯聯合大公國於週三（8 日）清晨皆響起飛彈警報。另一方面，目前美國未解釋說為何美國總統川普認為伊朗提出的「十點和平方案」可行。

根據《美聯社》報導，目前尚不清楚兩國被瞄準的目標為何；在這場戰爭期間，這兩個國家承受了大量飛彈與無人機攻擊。

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在整場戰爭中，伊朗的準軍事組織革命衛隊主導所有決策。各個指揮官可自行決定攻擊目標與時機，使該國的政治領導層被邊緣化。

報導指出，他們是否會遵守已宣布的停火協議，並配合在伊斯蘭瑪巴德規劃中的談判，目前仍存在疑問。

然而，事實上，在許多中東戰爭中，交戰雙方往往會在最後時刻發動攻擊，以便向國內民眾宣稱取得勝利。

另一方面，《美聯社》也指出，白宮週二（7 日）晚間未回應外界詢問，說明為何美國總統川普認為伊朗提出的「十點和平方案」可行。

伊朗傳達的內容中，包括要求美國放寬對伊朗的制裁，以及「美國作戰部隊撤出該地區所有基地與部署據點」。

在其社群媒體發文中，川普在宣布延後原本威脅進行的轟炸行動時寫道：「我們已收到伊朗提出的十點提案，並認為這是一個可作為談判基礎的可行方案。」