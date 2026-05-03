鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 13:00

美國與伊朗談判局勢持續緊繃。美國總統川普週六（2 日）表示，不排除重啟對伊朗空襲的可能性；伊朗方面則強硬表示，已為美方軍事行動做好準備。

根據《路透》、《彭博》報導，川普 2 日傍晚在佛羅里達州一座機場接受媒體採訪時，明確表示美國重啟對伊朗空襲的可能性存在。

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此前，伊朗已經向美國發出最新談判方案，內容共有 14 點。然而，川普在社群媒體上發文，說他很快就會研究伊朗最新提交的方案，但「無法想像」該方案「可以接受」，並威脅稱伊朗「尚未付出足夠大代價」。

就在前一天，川普表示已聽取美軍中央司令部關於軍事選項的最新簡報，並透露自己握有「軍事升級」與「達成協議」兩張牌，但強調「更願意達成協議」。

與此同時，根據伊朗《法爾斯通訊社》2 日報導，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部高級官員阿薩迪聲稱，美伊再次爆發衝突的可能性極大，但伊朗已為美方可能採取的「冒險和愚蠢行為」做好充分準備。

阿薩迪更指出，有證據顯示美國從不遵守協議，美方官員的言行不過是一種宣傳策略，目的在於阻止油價下跌、擺脫「自身製造的困境」。

伊朗外交部副部長加里巴巴迪也於 2 日表示，伊朗已提出旨在永久終結戰爭的方案，現在「球在美國那一邊」。

他強調，伊朗已為外交與對抗兩種結果做好「兩手準備」，並對美國的外交誠意持高度懷疑態度。

伊朗提出 14 點方案 聚焦「終戰」

在外交層面，伊朗 4 月 30 日經由巴基斯坦居中斡旋，向美國轉交最新談判方案，共計 14 點提議，核心訴求聚焦於「結束戰爭」。伊朗媒體 2 日披露方案內容，並表示伊方正靜待美國正式回應。

據報導，伊朗方案主要內容包括：確保不再發生軍事侵略、美軍從伊朗周邊地區撤出、解除海上封鎖、解凍伊朗被凍結資產、支付戰爭賠償、取消制裁、在包括黎巴嫩在內的所有戰線實現和平，以及建立荷姆茲海峽新管理機制等。

相較之下，美方先前提出的方案僅有 9 點，並要求停火兩個月，但伊朗不接受此方案，堅持各項議題應在 30 天內確定結果，且重點應放在「結束戰爭」，而非延長停火。

然而，川普 1 日已公開表示對伊朗最新方案「不滿意」，談判似乎陷入僵局。

伊朗擬立法管制荷姆茲海峽

與此同時，伊朗議會副議長尼克扎德 2 日宣布，議會將批准一項「荷姆茲海峽管理法」，永久禁止以色列船隻通過這一全球關鍵石油運輸水道。

據悉，該法案共涵蓋 12 項要點，除永久封鎖以色列船隻外，來自「敵對國家」的船隻須繳納「戰爭賠償金」方可通行，其他船隻亦須事先取得伊朗授權。

《CNN》分析指出，所謂「敵對國家」極可能指美國。

此前，美國財政部下屬外國資產管制辦公室當地時間 1 日警告稱，任何航運公司以包括慈善捐款在內的任何形式，向伊朗支付荷姆茲海峽通行費，都可能受到美國制裁。