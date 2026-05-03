鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-03 14:00

根據《CNBC》報導，巴菲特以一句犀利比喻為當前金融市場定調，稱「市場就像一間附設賭場的教堂」，將傳統價值投資與當前盛行的短線選擇權交易及預測市場熱潮做出鮮明區隔。

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巴菲特說：「人們可以在教堂和賭場之間自由穿梭，我認為教堂裡的人還是多過賭場，但賭場已經變得非常吸引人。」

他還直言，買賣當日選擇權「不是投資，也不是投機，而是賭博」。

他更警告，市場上的「賭博」情緒正處於歷史高峰：「我們從來沒有見過民眾像現在這樣熱衷於賭博。」

巴菲特也就近期一起美國軍人案件發表評論。據報導，該名軍人疑似利用美軍進入委內瑞拉行動的機密情報，在預測市場中獲利約 40 萬美元，目前案件已由美國司法部偵辦起訴。

對此，巴菲特不諱言地指出，除非掌握內線消息，否則根本無法解釋為何有人要買進一天到期的選擇權，並強調此類交易的規模之龐大「令人難以置信」。

真正的進場時機：當市場「沒人接電話」的時候

面對波克夏高達近 3800 億美元的現金部位，巴菲特坦言，目前的投資環境並不理想，市場估值偏高，是他選擇按兵不動的主因之一。

他也進一步指出，隨著年齡增長，自己能夠深度理解並掌握優勢的產業領域，已經不如十年前那樣廣泛。對於新一代投資人從小接觸、熟悉的新技術產業，他承認自己未必具備同等優勢，因此也不會強求涉足。

不過，巴菲特強調，波克夏仍保有快速決策與承接大型交易的能力，只是目前仍在耐心等待合適的進場時點。

他直言，真正理想的買點往往出現在極端市場環境中，並認為最好的投資機會，通常發生在「其他所有人都不接電話」的時候。

巴菲特回顧自己長達 60 年的投資生涯時表示，真正能帶來超額報酬的年份，其實非常稀少，可能只有五年左右。

他形容市場崩跌時的華爾街氛圍指出，當市場景氣時，人人都宣稱自己的交易團隊表現出色；但「當市場崩盤時，你再去試試找他們，他們根本不接電話。即便接了，報價和要價也會附加各種條件，買賣價差巨大。」

他用形象比喻說，那種時刻就像走進「屠宰場」，甚至會讓人短時間內對市場交易失去興趣。

此外，巴菲特對可能引發市場暴跌的「黑天鵝事件」保持一貫豁達態度。他指出：「人們通常討論和擔憂的事情往往不會真正發生，真正撼動市場的往往是突如其來的黑天鵝事件。」

但他強調，這些擔憂本身「毫無益處」，投資者只需保持認知即可。

巴菲特：鮑爾在我會更安心

在宏觀經濟方面，當巴菲特被問到聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）去留時表示：「他在的時候，我會更安心。」

他同時強調，失控的通貨膨脹是經濟體系中最危險的威脅之一，歷史上許多國家都曾付出沉重代價。

針對當前持續超過 3% 的通膨環境，巴菲特回憶了前聯準會主席沃克（Paul Volcker）時代的緊縮歷史，並指出，一旦貨幣失去信任，對一般民眾而言將是災難。

但他也重申波克夏的核心防禦邏輯：「如果你是城市裡最優秀的醫生或律師，無論經濟環境如何，你依然能夠賺錢。」

在技​​術風險方面，巴菲特也表達了對人工智慧（AI）深度偽造技術的嚴重擔憂。他透露，在股東大會期間甚至出現了逼真的「假巴菲特」影片。

他說：「這很可怕。當世界上有多個國家擁有核武器，同時人們又在發展這種（深度偽造）技術時，這尤其令人不安。」

他也將這種資訊操控風險，與史上《世界大戰》廣播曾引發的社會恐慌相提並論。