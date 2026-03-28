鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-28 11:30

古根漢投資管理 (Guggenheim Partners Investment Management) 正針對一項可能挑戰市場最強支撐的情境發出預警。該公司投資長 Anne Walsh 指出，在壓力測試情境下，若原油價格在未來幾個月維持在每桶 100 美元附近，美股恐面臨高達 10% 的回檔壓力。

古根漢示警：高油價恐擊碎散戶「逢低買進」信心 美股恐重挫10% (圖:Reuters/TPG)

古根漢認為，最令人擔憂的並非通膨本身，而是投資人的「行為轉變」：高昂的燃料成本可能開始排擠家庭預算、削弱消費者信心，進而動搖近年來多次在波動中穩定市場的動能，也就是散戶之間的「逢低買進」(buy-the-dip)。

‌



散戶動能若退潮 市場支撐弱化

Walsh 強調，散戶投資人已成為市場關鍵的穩定力量，一旦這股參與力量撤退，對市場走向將產生超乎預期的衝擊。

不過，古根漢的基準情境仍較為溫和：油價短期內將維持在高檔，之後的三個月內回落至每桶 70 美元左右。在此情境下，美股在經歷一段獲利了結後可望趨於穩定，而且隨著企業適應成本上升的壓力、加上投資人重新調整步位，股市可能呈現盤整格局。

減稅效應年中消退 防禦配置成重點

但即便如此，市場依然脆弱，Walsh 指出，高油價實際上等同於金融情勢收緊，對美國以外高度依賴能源進口的經濟體，影響尤其深遠。而且，雖然美國受惠於國內生產，經濟韌性相對較強，但高油價仍可能削弱成長。

Walsh 認為，今年初「大而美法案」提供的約 1500 億美元退稅與企業優惠，剛好足以抵銷油價帶來的逆風，但等到減稅效應在今年年中消退，屆時家庭將更容易受到油價驅動的通膨影響。

針對此情勢，古根漢建議採取多元化配置策略：

股市： 偏好具配息能力與價值導向的標的，並看好基礎建設、房地產等實體資產作為抗通膨工具，同時維持人工智慧 (AI) 主題的投資。

債市： 針對美國 10 年期公債殖利率 4% 至 4.6% 區間，進行存續期間主動管理。

避險： 維持黃金作為壓力期間的保值工具。

決策挑戰：Fed 不應貿然升息

雖然總經情勢發展代表聯準會 (Fed) 的決策路徑更趨複雜。Walsh 警告，若以因應應對油價驅動的通膨飆升，恐將加劇經濟放緩。