Terafab計畫曝光 特斯拉全球獵才 馬斯克看上台灣工程師 開出超誘人價碼！

鉅亨網新聞中心 2026-03-28 13:52

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 宣布啟動名為「Terafab」的超大型晶片製造計畫，目標打造年產 1 太瓦 (TW) 運算能力的 AI 晶片，並同步在全球展開高階人才招募，其中台灣半導體重鎮新竹成為重點挖角地區，高薪條件引發市場關注。

（圖：Shutterstock)

根據招募資訊，特斯拉鎖定具 10 年以上經驗的資深工程師，於台灣開出年薪約台幣 700 萬至 800 萬元，部分職位甚至上看台幣千萬元，例如「矽製程整合工程師」最高年薪達 33 萬 8280 美元 (約新台幣 1078 萬元)。職缺開放僅約兩週即吸引逾百人投遞履歷，目前已停止受理，顯示對台灣工程師具有高度吸引力，同時公司亦提供赴美工作之住房補貼與子女教育補助。

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「Terafab」計畫預計設於美國德州奧斯汀，打造涵蓋晶片設計、製造與測試的一體化先進產線，並鎖定 2 奈米製程技術，年產量目標達 1000 億至 2000 億顆晶片。整體建廠初期投資估計約 200 億至 300 億美元 (約新台幣 6300 億至 9500 億元)，核心目標為建立年產 1 太瓦等級算力，以支援 AI 與機器人領域快速擴張所帶來的龐大運算需求。

該計畫將由 xAI、SpaceX 與特斯拉共同推動，顯示馬斯克正整合旗下企業資源，強化 AI 與半導體布局。

除台灣外，特斯拉亦將挖角觸角延伸至南韓。韓媒報導，公司已私下接觸當地主要半導體企業工程師，開出年薪 3 億韓元以上 (約新台幣 637 萬元) 條件，並提供赴美工作相關福利。市場人士指出，在 AI 晶片競爭升溫背景下，此舉恐加劇人才流動壓力。

分析認為，隨著 AI 半導體競爭日益白熱化，三星電子與 SK 海力士等業者恐需加速提出留才方案，以避免關鍵技術人才外流，進一步衝擊產業競爭力。