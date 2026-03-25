鉅亨網編譯余曉惠
美國大型股在經歷一年高估值後，投資吸引力開始浮現？道瓊市場數據顯示，標普 500 指數的預估本益比本周一度降至 19.95 倍，為去年 5 月以來首度低於五年平均值。
目前資訊科技 (IT) 類股估值更具吸引力：本周的預估本益比為 21.48 倍，遠低於近五年約 26 倍的均值。
Gibbens Capital Management 投資長 Mark Gibbens 說：「估值看起來很不錯，我們正朝歷史平均水準回歸，過去三到六個月以來大部分時間都是如此。」
FactSet 數據顯示，分析師預估 2026 年標普 500 指數成分股的獲利將成長 17%，這導致輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等指標性權值股，在特定指標下已具備「價值股」特質。
Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 更指出，那斯達克 100 指數相對於標普 500 的估值吸引力，已創下十年新高。
然而，並非所有專家都認同現在就是買點。Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 提醒，儘管伊朗衝突爆發，分析師尚未下修企業獲利預估，通常在市場下跌兩到三個月後，獲利預期才會調整。
GammaRoad Capital Partners 投資長 Jordan Rizzuto 也警告，能源價格飆升可能推升通膨並削弱經濟成長，這種能源衝擊對企業成本結構的影響，最終將反映在企業獲利上。
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