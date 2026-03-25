鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-26 00:00

科技類股估值回落 權值股變「價值股」

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目前資訊科技 (IT) 類股估值更具吸引力：本周的預估本益比為 21.48 倍，遠低於近五年約 26 倍的均值。

Gibbens Capital Management 投資長 Mark Gibbens 說：「估值看起來很不錯，我們正朝歷史平均水準回歸，過去三到六個月以來大部分時間都是如此。」

Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 更指出，那斯達克 100 指數相對於標普 500 的估值吸引力，已創下十年新高。

分析師預警：獲利修正恐延遲

然而，並非所有專家都認同現在就是買點。Piper Sandler 策略師 Michael Kantrowitz 提醒，儘管伊朗衝突爆發，分析師尚未下修企業獲利預估，通常在市場下跌兩到三個月後，獲利預期才會調整。