鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-27 07:05

標普500最便宜個股！美光預估本益比僅4.5倍 摔進熊市 (圖:Reuters/TPG)

美光股價已經連跌六日，周四 (26 日) 終場下跌 7% 至每股 355.46 美元，自 3 月 18 日創下的收盤高點 461.73 美元算起，累計下跌 23%，正式摔入跌幅超過 20% 的「熊市」(bear market) 領域。

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美光這波連續六個交易日的跌勢，發生在獲利預期大幅攀升之際，這也是美光本益比遭到劇烈壓縮的主因：目前的交易價格，僅為未來 12 個月預估每股 EPS 的 4.5 倍。

截至去年 12 月 31 日，美光預估本益比仍有 7.9 倍。但在那之後，分析師一路調升未來 12 個月的 EPS 預估值，從去年底的 35.97 美元、2 月底為 44.10 美元，一直到目前的 79.58 美元。這主要反映在美光上周法說會中提到定價上漲與需求暢旺之後，分析師大多抱持樂觀態度。

儘管獲利預期持續攀升，美光股價自財報發布卻飽受壓力，呼應市場對記憶體榮景可能觸頂的擔憂。隨著各大廠著手擴充未來產能，投資人擔心供應增加將削弱漲價動能。

在供需嚴重失衡的情況下，美光及其為數不多的競爭對手得以針對人工智慧 (AI) 建設所需的關鍵產品提高售價。美光預測本季毛利率將達 81%，這對硬體製造商而言是罕見的高水準，但是增加產能卻帶來削弱定價能力的風險，意味著高毛利恐怕難以為繼。

不僅如此，美光必須增加支出才能提升產量，近期已將本會計年度的資本支出預測從 200 億美元調升至 250 億美元，並預告明年支出將更沉重。

記憶體產業向來具備高度周期性，美光在 2023 年才陷入淨虧損，這讓曾被套牢的投資人保持警戒。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Melissa Weathers 表示，鑑於過去記憶體市場崩盤的教訓，投資人顯得更為謹慎，而這些擔憂在短期內難以消除。

科技股整體拋售潮，也讓美光股價欲振乏力。瑞穗 (Mizuho) 交易員 Jordan Klein 指出，這波拋售是市場資金撤出半導體及大型 AI 硬體贏家、進行類股輪動的一環。