鉅亨網編譯許家華 2026-03-28 09:30

隨著第一季進入最後交易日，全球金融市場正面臨更明顯的回調壓力。受伊朗戰爭推升的能源衝擊影響，債券投資人對停滯性通膨風險的憂慮升溫，加上油價持續高檔徘徊且未見明顯降溫跡象，市場風險情緒快速惡化，股債雙市場同步出現壓力。

美股基準指數 S&P 500 目前已較 1 月下旬高點回落約 8.4%，自 2 月 28 日衝突爆發以來跌幅超過 7.1%，正逐步逼近技術性修正區間。與此同時，債券市場也釋放出更嚴峻的訊號，2 年期美債殖利率自戰事以來飆升約 60 個基點，10 年期美債殖利率則上升約 50 個基點，反映市場對通膨與政策路徑的重新定價。

‌



市場動盪與油價急漲，使投資人重新聯想到 2008 年金融危機前夕的環境：疲弱的就業市場、緊縮的信貸條件與能源價格飆升共同衝擊風險資產，最終引發全球資產價值大幅蒸發。

由 Sebastian Raedler 領導的美國銀行策略團隊指出，目前宏觀背景與 2007 年逐步形成的壓力環境高度相似，特別是當前油價上升推動殖利率同步走高的現象，與 2008 年春季 10 年期美債殖利率短期飆升約 90 個基點的歷史走勢極為接近。他們警告，市場可能低估了能源價格上漲對消費能力的壓縮，進而引發「需求破壞」風險。

不過，與 2008 年不同的是，目前信貸市場仍具一定韌性。雖然通膨壓力已大幅削弱聯準會聯準會 (Fed) 降息預期，甚至市場開始討論年底前再次緊縮的可能性，但信用條件尚未全面惡化。分析認為，一旦信貸環境轉弱，可能意味支撐市場長達三年的寬鬆宏觀背景進入尾聲，對依賴消費支出的美國經濟，以及自 2022 年 10 月牛市啟動以來主導漲勢的大型科技股構成重大挑戰。

儘管風險升溫，華爾街對企業獲利仍抱持相對樂觀態度。根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 數據，市場預估全年企業獲利將年增 18.8%，達 6074 億美元，延續先前上修趨勢，支撐標普 500 年底目標仍維持在 7700 點附近的共識。

Edward Jones 投資策略主管 Mona Mahajan 表示，整體獲利循環仍然完好，能源產業甚至可能受惠於高油價環境，同時預期美國經濟仍可維持約 2% 的溫和成長。然而市場技術面卻出現轉弱訊號，LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 指出，標普 500 已跌破去年 11 月低點，打開向 2025 年 2 月高點約 6150 點回落的空間。

他同時強調，銀行股近期疲弱值得關注，因金融股往往被視為經濟景氣的領先指標，其走弱通常意味企業與消費動能同步降溫。歷史經驗顯示，金融壓力往往先於整體經濟放緩出現，進一步加深市場對衰退風險的擔憂。