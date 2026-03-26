鉅亨網編譯段智恆 2026-03-27 03:00

《路透》公布最新調查顯示，儘管中東戰事推升油價並加劇通膨壓力，多數經濟學家仍預期聯準會 (Fed) 將於今年稍晚啟動降息，但時間點可能延後至 9 月之後，與當前市場預期出現明顯分歧。

調查：Fed料9月後降息 市場預期轉趨保守(圖：REUTERS/TPG)

根據 3 月 20 日至 25 日進行的調查，82 位受訪經濟學家中，有 61 人預測聯準會下季將維持利率不變，較兩周前多數預期 6 月前降息的看法明顯轉向。此外，有超過三分之二 (55 人) 認為至少要到 9 月才可能開始降息。

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市場與經濟學家分歧擴大 降息時點延後至 9 月後

目前金融市場已幾乎完全排除今年降息的可能，甚至納入近 30% 的升息機率，主因為美國與伊朗衝突進入第四周，帶動原油價格累計上漲逾 40%，加劇通膨壓力。

不過，多數經濟學家認為能源價格衝擊將較為短暫，外溢效應有限，因此仍維持年內至少降息一次的預測。巴克萊經濟學家米勒 (Jonathan Millar) 指出，聯準會需更長時間確認通膨回到符合 2% 目標的軌道，預期最快要到 9 月才具備降息條件，甚至不排除延後至明年。

他並強調，當前金融情勢已在未調整政策利率的情況下收緊，顯示市場不一定領先聯準會決策。

聯準會上周將基準利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間，多位官員釋出訊號，指出通膨風險仍為首要關注，意味短期內降息機率有限。

通膨預期上修 政策路徑仍具高度不確定性

在政策預期方面，受訪經濟學家對 2026 年底利率水準看法分歧，有人預期僅降息一次，也有人認為將降息兩次，亦有少數預測今年不降息或最多降息三次。聯準會最新利率點陣圖 (Dot plot) 則顯示今年中位數預測為降息一次。

值得注意的是，在本次與前次調查中，有約 45% 的經濟學家將降息預期進一步延後，反映通膨壓力升溫對政策前景的影響。

最新預測顯示，聯準會偏好的個人消費支出（PCE）物價指數年增率，第二季、第三季與第四季分別為 3.3%、3.1% 與 2.9%，較兩周前預估普遍上修約 0.5 個百分點，且高於聯準會先前預測。

此外，美國總統川普近期多次批評現任主席鮑爾降息步調過慢，並提名華許 (Kevin Warsh) 為下任主席人選。不過，經濟學家普遍認為，即使領導層更替，短期內推動大幅降息仍面臨共識困難。