鉅亨網編譯段智恆 2026-03-27 01:00

伊朗高層官員周四 (26 日) 表示，美國提出的結束戰事方案「單方面且不公平」，未達成可行協議的基本條件，但仍強調外交途徑尚未關閉，若華府展現「現實態度」，仍可能尋得解決之道。

伊朗批美國停戰方案「單方面」 但未關閉外交大門(圖：REUTERS/TPG)

該名官員指出，美方透過巴基斯坦轉交的提案，已於周三晚間由伊朗高層與最高領袖代表詳細審視。內容核心要求伊朗放棄部分自我防衛能力，換取一項對解除制裁描述模糊的安排，因此被認為缺乏基本可行性，且偏向服務美國與以色列利益。

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他強調，目前尚未就談判達成任何安排，也沒有具體可行的對話計畫，但土耳其與巴基斯坦等國正試圖在美伊之間建立共識、縮小分歧。

另一方面，美國總統川普則持續對伊朗施壓，要求其儘快就停火談判「認真面對」。他在社群媒體發文稱，伊朗正「懇求」達成協議，並警告若再拖延將「沒有回頭路」。川普同時形容伊朗談判代表「非常不同」且「古怪」，但也承認對方具備談判能力。

據消息人士透露，美方提出的 15 點方案涵蓋廣泛要求，包括限制伊朗核計畫、約束飛彈發展，甚至涉及對荷姆茲海峽控制權的安排。伊朗方面則在戰事期間態度轉趨強硬，要求未來不得再遭軍事打擊、提供損失補償，並在停火安排中納入黎巴嫩等區域議題。