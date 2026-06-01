〈台股盤後〉GTC大會RTX Spark亮相點爆AI PC股 飆漲604點收45337點新高

COMPUTEX 2026 將於明 (2) 日登場，黃仁勳今天 GTC 大會演講，並發表 RTX Spark 筆電，宣告「重新發明」 AI PC ，引爆 AI 概念股表現，台股大盤以 44872.82 點開出後，盤中最高暴漲 1198 點，衝上 45931.1 點歷史新天價。隨後漲幅收斂，終場收 45337.91 點創收盤新高價，上漲 604.97 點，成交量 1.4 兆元。