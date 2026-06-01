〈台股盤後〉GTC大會RTX Spark亮相點爆AI PC股 飆漲604點收45337點新高
鉅亨網記者吳承諦 台北
COMPUTEX 2026 將於明 (2) 日登場，黃仁勳今天 GTC 大會演講，並發表 RTX Spark 筆電，宣告「重新發明」 AI PC ，引爆 AI 概念股表現，台股大盤以 44872.82 點開出後，盤中最高暴漲 1198 點，衝上 45931.1 點歷史新天價。隨後漲幅收斂，終場收 45337.91 點創收盤新高價，上漲 604.97 點，成交量 1.4 兆元。
權值股持續上攻，台積電 (2330-TW) 持平，收 2355 元。聯發科 (2454-TW) 上漲 245 元，漲約 5%，收 4555 元，鴻海 (2317-TW) 漲約 1.5%，聯電 (2303-TW) 漲約 1%，廣達 (2382-TW) 則高掛漲停。
黃仁勳在 GTC 大會發布 RTX Spark 筆電，宣告 AI PC 新時代到來，帶動 AI PC 族群及機器人類股全面走揚，華碩 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW)、宏碁 (2353-TW)、緯創 (3231-TW) 均高掛漲停；機器人概念股同步大放異彩，聰泰 (5474-TW)、圓剛 (2417-TW)、系統電 (5309-TW)、慧友 (5484-TW)、廣運 (6125-TW)、穎漢 (4562-TW) 等個股漲停。
被動元件受惠 AI 伺服器拉貨題材，九豪 (6127-TW)、蜜望實 (8043-TW)、雷科 (6207-TW)、天正國際 (6654-TW) 亮燈漲停，國巨 * (2327-TW) 漲約 5%，華新科 (2492-TW) 漲約 4%。
塑化族群則受台塑集團轉型效應帶動，南亞 (1303-TW) 強勢鎖漲停，台化 (1326-TW) 大漲逾 8%，台塑 (1301-TW) 漲逾 5%。
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