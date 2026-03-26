鉅亨網編譯段智恆 2026-03-26 22:00

美國國防部正研擬對伊朗戰事的「最終打擊」選項，可能包含動用地面部隊與大規模轟炸行動。根據《Axios》周四 (26 日) 引述多名美國官員與知情人士說法，若外交談判未見進展，且荷姆茲海峽持續關閉，美方升高軍事行動的可能性將顯著提高。

報導指出，部分美國官員認為，透過壓倒性軍事行動迅速結束衝突，可能有助於在談判中取得更大籌碼，或讓總統川普宣示戰略成果。然而，相關方案亦存在風險，可能延長戰事並加劇衝突強度。

‌



知情人士透露，目前美方討論的主要選項包括：進攻或封鎖伊朗主要石油出口樞紐哈格島 (Kharg Island)；控制位於荷姆茲海峽的拉拉克島(Larak)，以削弱伊朗對航道的掌控；奪取靠近海峽西入口的阿布穆薩島(Abu Musa) 及周邊島嶼；以及在海峽東側攔截或扣押運輸伊朗原油的船隻。

此外，美軍亦評估深入伊朗境內，奪取核設施中高濃縮鈾的地面作戰方案，但該行動複雜且風險極高。另一替代方案則為對相關核設施發動大規模空襲，以阻止伊朗取得核材料。

不過，白宮官員強調，川普尚未對上述任何方案做出最終決定，相關地面行動仍屬「假設性」討論。但消息人士指出，若與伊朗的談判未能在短期內取得具體成果，川普已準備進一步升級軍事行動，包括先前威脅對伊朗能源設施發動攻擊。

白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 昨日警告，若無法達成協議，川普準備「比以往更強力」地出手，並稱總統「不會虛張聲勢」。此外，美軍正加強在中東部署，未來數週將有戰機中隊與數千名士兵進駐，包括海軍陸戰隊遠征單位及第 82 空降師部隊。

伊朗方面則對美方談判意圖表達高度不信任。國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 表示，情報顯示敵對勢力正計畫在區域國家支持下佔領伊朗島嶼，並警告若遭攻擊，將對相關國家的關鍵基礎設施展開報復。