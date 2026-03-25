鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-25 20:20

美國製藥大廠默沙東 (MRK-US) 周三 (25 日) 宣布，將以約 67 億美元收購生技公司 Terns Pharmaceuticals(TERN-US)，以每股 53 美元全現金交易完成，較前一交易日收盤價溢價約 6%，交易預計於第二季完成。此為默沙東過去一年內第三筆大型併購案，顯示公司正加速布局新藥管線，以因應旗下明星抗癌藥 Keytruda 專利將於 2028 年陸續到期。

股價表現方面，Terns 股價在消息公布前已因市場傳出交易消息而走強，盤前一度大漲逾 15%，其後漲幅收斂至約 5%；默沙東股價則在盤前大致持平。今年以來，默沙東股價已累計上漲約 11%，公司市值約 2,877 億美元。

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透過本次交易，默沙東將取得 Terns 開發中的實驗性藥物 TERN-701，該藥正用於治療慢性骨髓性白血病 (CML)，屬於起源於骨髓、導致白血病細胞異常增生的血液癌症。分析師指出，該藥具備成為重磅藥物的潛力，未來可能與諾華治療藥物 Scemblix 競爭市場。

臨床數據顯示，TERN-701 在早期試驗中，對曾接受治療的患者達到約 75% 的主要分子反應率，療效表現受到市場關注。美國食品藥物管理局 (FDA) 已於 2024 年 3 月授予該藥孤兒藥資格，用於治療慢性骨髓性白血病。

默沙東近年持續透過內部研發與併購擴充產品線，自 2021 年以來，其後期藥物管線規模已接近三倍成長，包括以 115 億美元收購 Acceleron 取得肺動脈高壓藥物 Winrevair 等重大交易。此次收購 Terns，進一步強化其在血液腫瘤領域的布局。