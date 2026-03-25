鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 22:50

根據外媒周三 (25 日) 報導，伊朗方面拒絕美國提出的結束衝突方案，並強調戰爭何時結束將由德黑蘭自行決定。一名伊朗高層政治與安全官員向國營媒體《Press TV》表示，德黑蘭已對美方提議作出負面回應，並提出 5 項條件，作為結束戰事的前提。

該官員指出，美國近期透過多個外交管道推動談判，但伊朗認為相關提案「過於苛刻」，且未反映戰場實際情況。伊朗方面同時質疑美方談判誠意，並提及 2025 年兩輪談判經驗，認為美國最終仍採取軍事行動，使德黑蘭對當前斡旋保持高度警戒。

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根據說法，伊朗提出的條件包括：

全面停止攻擊與暗殺行動 建立具體機制確保戰爭不再重演 明確支付戰爭賠償 結束區域內所有戰線與相關武裝組織的衝突 以及承認伊朗對荷姆茲海峽的主權地位，並作為履約保障

該官員強調，上述條件為停戰的前提，未達成前不會展開任何談判。伊朗將持續進行軍事行動，直到其戰略目標與要求獲得滿足。德黑蘭並重申，戰爭結束的時間與條件不會由美國決定。

報導指出，美方近期亦透過區域國家尋求說服伊朗停止報復行動，並確保船隻可安全通行荷姆茲海峽。自 2 月 28 日衝突升級以來，伊朗已對美國與以色列相關目標發動多輪反擊，區域局勢持續緊繃。

分析指出，伊朗此次明確提出停戰條件，顯示其試圖在談判前先設定框架與主導權，並以戰場態勢作為談判籌碼。