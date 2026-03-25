鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 05:00

中東戰火引發全球油氣供應鏈劇烈震盪，區域內液化天然氣生產線、煉油廠及關鍵設施大規模受損。根據睿咨得能源 (Rystad Energy) 基於初步損毀報告的評估，能源基礎設施修復成本恐突破 250 億美元，且隨著戰事持續，金額將進一步攀升。業界預測，重建支出將主要流向工程營建領域，其次為設備與材料採購。

卡達拉斯拉凡工業城的情況尤為嚴峻，當地 S4 與 S6 液化天然氣生產線因毀損宣告不可抗力，導致產能銳減 17%，相當於年產量減少 1280 萬噸，全面恢復恐需耗時 5 年。

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睿咨得能源分析師 Audun Martinsen 指出，關鍵瓶頸在於，全球僅有三家供應商能製造驅動 LNG 主製冷壓縮機的大型燃氣輪機，而受資料中心電氣化及燃煤電廠退役潮影響，這些製造商 2026 年的訂單積壓已達 2-4 年。

巴林的錫特拉煉油廠則呈現另一種困境。該廠剛於去年 12 月完成 70 億美元的現代化改造，卻在投產初期遭襲，兩套原油蒸餾裝置及罐區受損。修復不僅需重新動員國際承包商，還需承擔戰爭風險溢價，以及保險不確定性。