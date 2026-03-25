鉅亨網編譯段智恆 2026-03-26 03:00

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周三 (25 日) 表示，即使歐元區通膨升溫被視為短期現象，央行仍準備在必要時升息，以確保通膨預期維持穩定。此番談話釋出政策偏鷹訊號，顯示在能源價格上升壓力下，歐洲央行對通膨風險保持高度警惕。

拉加德在德國法蘭克福一場會議中指出，若通膨出現「顯著但不過於持久」的超標情況，央行可能進行「適度的政策調整」。她強調，若對通膨偏離目標完全不作反應，恐影響政策溝通與市場信心，使外界難以理解央行的反應機制。

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在伊朗衝突爆發前，歐元區通膨一度回落至 2% 目標以下，但 2 月已回升至 1.9%。隨著中東局勢升溫與荷姆茲海峽運輸受阻，全球能源價格飆升，歐洲通膨前景亦隨之上修。

歐洲央行上周維持存款利率在 2% 不變，但在最新預測中，將 2026 年通膨預估上調至 2.6%，2027 年為 2%，2028 年為 2.1%。在較為不利的情境下，央行預估今年通膨可能升至 4%，而在更嚴峻的情境中，若能源價格衝擊加劇，通膨甚至可能於明年初突破 6%。

拉加德指出，若通膨偏離目標幅度顯著且持續時間較長，政策回應將需要更具力度或持續性。不過，她並未說明升息的具體時點與條件。

歐洲央行首席經濟學家連恩則表示，企業定價行為與新聘員工薪資，將是觀察通膨走勢的重要指標。

另一方面，經濟活動已有降溫跡象。標普全球數據顯示，3 月歐元區製造與服務業產出降至 10 個月低點，顯示企業信心與需求受到戰事與能源價格上升的影響。