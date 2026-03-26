鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-26 15:40

由於中東衝突導致油價飆升，陰霾籠罩亞洲地區的前景，全球投資者正準備從除中國以外的亞洲新興市場股票中撤出創紀錄的資金。

單月流出520億美元 亞洲新興市場遭遇2009年以來最大規模撤資(圖:shutterstock)

自伊朗戰爭爆發以來，外國投資者已售出約 520 億美元的亞洲股票，使亞股面臨自 2009 年彭博彙編數據以來最大的單月資金流出。其中，台灣、南韓和印度等依賴石油進口的市場，領跌此次拋售潮。

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高昂的油價正加重淨能源進口國 (主要位於亞洲) 的經濟負擔。本月的股市資金流出已超過 2020 年 3 月疫情引發的撤資潮，且是 2022 年 6 月烏克蘭戰爭後流失金額的兩倍多。

Allspring Global Investments 基金經理 Gary Tan 表示：「我們可能會看到一些短期資金轉向受中東能源風險影響較小的市場，這種情況可能會持續到伊朗局勢更加明朗為止。」

Gary Tan 指出，通過荷姆茲海峽的原油需求約有 80% 銷往亞洲，因此當地的任何中斷對該地區通膨和增長前景的影響，都比其他地區更為嚴重。

亞洲股市本月承壓，表現遜於美國股市，後者因美國作為淨能源出口國的地位而相對具有韌性。此外，美元走強以及晶片股的獲利了結也加劇了壓力。