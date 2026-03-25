軟銀股價飆升 子公司Arm轉向自研晶片 力爭5年內營收增至5倍
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本軟銀集團股價周三 (25 日) 表現強勁，漲幅一度高達 8.6%，創下兩周以來最大單日漲幅。這波漲勢主要受其英國子公司 Arm Holdings 的重大戰略轉型所推動：公司宣布將打破以往僅提供技術授權的模式，開始研發並銷售自有的實體晶片。
據報導，Arm 此次推出的首款自研晶片命名為「AGI CPU」，專為代理型人工智慧 (Agentic AI) 與數據中心市場設計。晶片具備高達 136 個核心，功耗約 300 瓦，預計由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 負責代工生產。
Arm 對此轉型展現極大雄心，預計新晶片業務在 5 年內每年可創造約 150 億美元的營收。屆時，Arm 的總營收目標將從目前的 50 億美元躍升至 250 億美元，每股收益 (EPS) 則有望從現行的 1.75 美元大幅成長至 9 美元。
儘管傳統的設計授權業務利潤率極高，但銷售實體晶片能帶來更龐大的利潤金額。財務長 Jason Child 解釋，在一個價值 1,000 美元的晶片中，若僅提供指令集授權，Arm 僅能獲得約 50 美元利潤；若客戶使用其設計，利潤可增至 100 美元；但若由 Arm 親自銷售晶片，毛利可高達 500 美元。
Meta (META-US) 已確認成為 AGI CPU 的首個主要客戶，OpenAI 與 SAP 亦名列早期合作名單。Arm 執行長 Rene Haas 強調，這項舉措旨在挑戰英特爾 (INTC-US) 與 AMD(AMD-US) 在數據中心的主導地位，提供比傳統 x86 架構更高能效的選擇。
然而，這項戰略也帶來隱憂。Arm 從供應商轉變為競爭對手，可能引發與輝達 (NVDA-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 等長期授權客戶的利益衝突。此外，高昂的研發成本短期內將壓抑利潤增長。
分析師指出，目前軟銀本益比約 7.10，顯示市場尚未完全反映授權業務可能受損的風險，未來的觀察重點將在於現有客戶是否會因競爭關係而轉向 RISC-V 等替代技術。
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