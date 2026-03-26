鉅亨網編譯段智恆 2026-03-26 09:30

儘管中東戰事升溫擾動市場情緒，華爾街部分機構仍對美國企業獲利前景維持樂觀。摩根士丹利 (MS-US) 指出，標普 500 企業未來 12 個月盈餘預估將成長約 20%，顯示企業基本面仍具韌性，並有助支撐美股表現。

美股為何跌不下去？答案是企業獲利(圖：REUTERS/TPG)

摩根士丹利首席投資官兼美股策略主管威爾森 (Mike Wilson) 表示，當前企業獲利預期上修，支持其對本輪油價上漲不致終結經濟循環的看法。他指出，即便油價攀升與地緣政治風險升高，企業成長動能仍未出現明顯受損跡象。

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獲利預期逆勢上修 支撐美股韌性

根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 統計，標普 500 企業今年第一季盈餘預估年增 11.9%，高於伊朗戰事爆發前的 10.9%；未來三季的營收與獲利預期亦分別上調 1.5% 與 1.9%。部分分析認為，關稅影響逐步淡化與科技股強勁表現，為企業基本面提供支撐。

除摩根士丹利外，巴克萊 (BCS-US) 近期亦上調標普 500 年終目標與獲利預測，認為美國經濟與科技產業動能仍具支撐力。市場觀察指出，企業獲利仍是推動美股長期多頭走勢的核心因素，即使在地緣政治風險升溫的環境下，投資人仍願意據此維持偏多布局。

能源價格成變數 獲利前景仍面臨考驗

不過，市場樂觀情緒並非沒有風險。摩根大通 (JPM-US) 分析顯示，若油價全年維持在每桶 110 美元水準，標普 500 企業獲利預期可能下修約 5 個百分點。能源成本上升可能侵蝕企業利潤，並對消費支出形成壓力。

即將到來的第一季財報季，被視為檢驗市場預期的關鍵時點。隨著大型銀行即將率先公布業績，市場將觀察企業是否已開始感受到能源價格上升與供應鏈調整的實質影響。

分析人士指出，在重大不確定性衝擊下，企業獲利預期往往存在滯後調整的情況。若能源價格持續高檔，企業可能透過調整生產、提高價格等方式因應，進一步影響市場對獲利的評價。