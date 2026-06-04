鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 23:00

比特幣近期跌勢加劇，但渣打銀行 (Standard Chartered) 數位資產研究主管 Geoff Kendrick 仍維持年底上看 10 萬美元的預測。他認為，儘管市場經歷「痛苦的一周」，但長期需求依然穩固，目前反而可能是投資人期待已久的進場區間。

比特幣本周大幅下挫，導火線來自全球持有比特幣最多的上市公司 Strategy 披露，自 2022 年以來首次出售部分比特幣持倉，引發市場對後續賣壓的擔憂。自周一起算，比特幣累計跌幅已超過 15%。

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Kendrick 在報告中坦言，本周對加密貨幣市場而言相當難受，幾乎沒有其他方式可以形容這波跌勢。他指出，Strategy(MSTR-US) 選在此時出售比特幣的時機並不理想，對市場信心造成額外打擊。

比特幣目前報價約 6 萬 2540 美元，較去年 10 月高點已跌逾五成。今年以來累計下跌約 30%，表現遠落後於同期上漲 10.4% 的標普 500 指數。即使川普政府推出多項有利加密貨幣產業的政策，也未能扭轉市場疲弱走勢。

Kendrick 警告，如果比特幣跌破 6 萬美元關卡，市場可能面臨進一步拋售壓力。不過，他認為由於比特幣今年表現已明顯落後股票市場，許多樂觀部位已陸續出場，未來潛在的額外賣壓反而有所減輕。

他表示，若回頭看 2026 年底、比特幣成功站上 10 萬美元，投資人可能會認為目前正是當時最希望能夠買進的位置。

Kendrick 同時預期 Strategy 未來將積極回補比特幣持倉。他指出，該公司過去出售比特幣後，曾迅速重新建立部位，因此這次也可能重演相同策略。

Strategy 創辦人賽勒 (Michael Saylor) 長期被視為比特幣最具影響力的支持者之一，其持倉策略更被市場視為機構投資人對加密貨幣信心的重要指標。賽勒過去甚至曾在社群平台發文表示，「如果有必要，可以賣掉腎臟，但要保住比特幣」。