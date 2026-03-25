鉅亨網編譯羅昀玫
Google 新壓縮技術引發市場對記憶體需求前景疑慮，相關類股週三 (25 日) 全面走弱，與整體科技股走強形成對比。美光科技 (MU-US)、威騰電子 (WDC-US)、SanDisk (SNDK-US) 與希捷科技 (STX-US) 股價同步走弱。
記憶體族群集體疲軟：
市場賣壓主要來自 Google 發布新一代壓縮演算法「TurboQuant」，該技術可大幅降低人工智慧系統對記憶體的需求。
根據官方說明，TurboQuant 能將大型語言模型中的關鍵「鍵值快取」(KV cache) 壓縮至 3-bit，且無需重新訓練模型，同時維持準確度。
測試結果顯示，該技術可將記憶體使用量降低約 6 倍，並在輝達 H100 GPU 上帶來最高達 8 倍的效能提升。市場因此擔憂，若此類技術被廣泛採用，將可能削弱未來對 DRAM 與快閃記憶體的需求。
富國銀行 (Wells Fargo) TMT 分析師 Andrew Rocha 指出，隨著 AI 模型的上下文視窗持續擴大，鍵值快取所需的資料量急速增加，成為推升記憶體需求的重要因素，而 TurboQuant 正是針對這項成本瓶頸提出解決方案。
他認為，若記憶體需求規格下降，市場將重新評估整體容量需求。
然而，也有分析師對影響持保留態度。
Lynx Equity Strategies 分析師 KC Rajkumar 表示，在未來 3 至 5 年內，由於供應仍處於緊張狀態，先進壓縮技術僅能改善效率，並不會根本削弱記憶體與快閃記憶體需求。
Rajkumar 重申對美光科技的長期看法，認為股價回檔反而提供布局機會。
另有研究機構指出，市場反應可能過度，將技術進步與需求下滑直接連結並不合理。
整體而言，記憶體族群今年以來漲幅已大，使其對任何潛在利空消息更加敏感，短線出現修正壓力。
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