鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-26 07:20

記憶體族群集體疲軟：

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美光 (MU-US) 週三跌幅 3.40%，收 382.09 美元。

威騰電子 (WDC-US) 收黑 1.63%，收 296.14 美元。

SanDisk (SNDK-US) 跌幅超 3%，收 677.86 美元。

希捷科技 (STX-US) 下滑 2.59%，收 413.22 美元。

市場賣壓主要來自 Google 發布新一代壓縮演算法「TurboQuant」，該技術可大幅降低人工智慧系統對記憶體的需求。

根據官方說明，TurboQuant 能將大型語言模型中的關鍵「鍵值快取」(KV cache) 壓縮至 3-bit，且無需重新訓練模型，同時維持準確度。

測試結果顯示，該技術可將記憶體使用量降低約 6 倍，並在輝達 H100 GPU 上帶來最高達 8 倍的效能提升。市場因此擔憂，若此類技術被廣泛採用，將可能削弱未來對 DRAM 與快閃記憶體的需求。

富國銀行 (Wells Fargo) TMT 分析師 Andrew Rocha 指出，隨著 AI 模型的上下文視窗持續擴大，鍵值快取所需的資料量急速增加，成為推升記憶體需求的重要因素，而 TurboQuant 正是針對這項成本瓶頸提出解決方案。

他認為，若記憶體需求規格下降，市場將重新評估整體容量需求。

然而，也有分析師對影響持保留態度。

Lynx Equity Strategies 分析師 KC Rajkumar 表示，在未來 3 至 5 年內，由於供應仍處於緊張狀態，先進壓縮技術僅能改善效率，並不會根本削弱記憶體與快閃記憶體需求。

Rajkumar 重申對美光科技的長期看法，認為股價回檔反而提供布局機會。

另有研究機構指出，市場反應可能過度，將技術進步與需求下滑直接連結並不合理。