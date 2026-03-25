鉅亨網編譯段智恆 2026-03-26 03:30

《CNBC》周三 (25 日) 報導，隨著中東戰事升溫，美國原本已趨疲弱的就業市場恐進一步降溫。經濟學家指出，當前勞動市場呈現「低招聘、低裁員」的停滯狀態，在不確定性加劇之下，企業與求職者雙方均傾向觀望，導致流動性下降，職缺與轉職機會同步減少。

史丹佛大學經濟學教授布魯姆表示，戰事將使就業市場進一步「降溫」，甚至建議在職者暫時不要輕易轉職，因為未來環境可能更加艱難。數據顯示，企業招聘率已降至 2013 年以來低點 (新冠疫情初期除外)，而離職率亦處於近 10 年低檔，反映勞工對轉職機會信心不足。

‌



低招聘低流動 就業市場陷入「凍結」狀態

經濟學家指出，當前就業市場呈現「低聘用、低解雇」的特徵，形成類似「凍結」的環境。企業不積極招聘，同時也避免裁員，使整體勞動市場缺乏流動性。這種狀態對求職者與新進勞動力（如應屆畢業生）尤為不利。

布魯姆形容，整體經濟如同遭遇「冰凍衝擊」，企業在招聘與裁員決策上均趨於保守。對於希望透過轉職改善薪資、地點或工作環境的勞工而言，市場機會顯著減少，甚至陷入「動彈不得」的狀態。

不確定性升高 能源與政策因素加劇壓力

分析指出，就業市場降溫的核心原因在於不確定性升高。企業在面對需求前景不明時，往往延後招聘與投資決策，以避免承擔人事成本風險。此次伊朗戰事進一步加劇能源價格波動，使企業難以評估未來成本與需求走向。

專家表示，企業目前不確定油價將維持高檔多久，也難以判斷能源成本上升對營運的影響程度，特別是運輸成本較高的產業，壓力更為明顯。

此外，多項政策因素亦對就業市場形成壓力，包括關稅政策反覆調整、利率維持高檔，以及移民政策收緊導致勞動力供給減少。這些因素共同作用，使企業在擴編人力上更加謹慎。

另一方面，企業仍記取疫情期間招工困難的經驗，傾向保留現有人力，避免未來再次面臨人手不足的風險。這種「抱人不放」的現象，進一步壓縮勞動市場流動性。