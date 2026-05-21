〈南亞科股東會〉資本支出衝破520億元 總座看供不應求將延續2027年底

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-21 14:55

記憶體廠南亞科 (2408-TW) 今 (21) 日召開股東會，董事長鄒明仁指出，受到人工智慧需求爆發帶動，全球記憶體產業已經由過去波動劇烈的傳統景氣循環模式，正式轉變為健康健全的結構性增長型態。總經理李培瑛表示，客戶目前積極搶貨，預計記憶體供不應求的情形將延續至 2027 年底。

資本支出衝破520億元大關 總座看供不應求將延續2027年底。(圖：shutterstock)

李培瑛透露，在人工智慧應用帶來的剛性需求支撐下，公司正迎來客戶瘋狂搶奪產能的盛況，預期記憶體供不應求的局面將直接延續至 2027 年底，且 2028 年整體供需仍舊維持吃緊。在市場極度缺貨的預期心理下，客戶紛紛主動尋求簽訂長約鎖定價格與貨源，目前合約最長期限已達 3 年之久。

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展望後市與產能布局，李培瑛表示，南亞科今年將完成 16Gb DDR5 驗證，並積極推進 LPDDR5 試產，同時加速 1C、1D、1E 等自主製程技術開發。隨著 5A 新廠效益逐步釋放，公司預估在 2028 年上半年可達成月產能 2 萬片規模，到了 2029 年時，公司整體總產能更將較目前大幅翻倍增加 80% 至 100%，以全面吃下人工智慧與邊緣運算的暴力提升商機。

受益於整體市況復甦與高階產品供不應求，南亞科去年度合併營收達 665.9 億元，年增率高達 95%，全年稅後淨利為 26 億元，每股盈餘達 2.13 元，營運順利扭轉前一年度頹勢實現轉虧為盈。股東會中也順利通過盈餘分配案，預計將於 8 月 6 日發放現金股利，每股配發 1.35 元。

鄒明仁分析，由於國際主要供應商自去年起紛紛將產能重新調整，優先配置給高頻寬記憶體與高容量 DDR5 等尖端產品，並終止供應傳統 DDR4 與 LPDDR4，導致市場供需大舉失衡。南亞科在供給吃緊與市價上揚激勵下，去年第三季單季獲利 15.6 億元成功轉盈，第四季獲利更進一步攀升至 111 億元。