鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-26 05:30

美國對伊朗持續加大施壓力道。白宮週三 (25 日) 表示，儘管外界傳出德黑蘭已拒絕美方提出的「15 點和平方案」，但華府強調談判仍在進行，並未破局，同時警告若伊朗未接受協議，川普已準備好「釋放地獄戰火」(unleash hell)。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 在記者會上指出，「伊朗並沒有拒絕」，目前雙方仍持續接觸與對話。

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她同時質疑外界流傳的 15 點內容，強調白宮從未正式證實該計畫，並提醒媒體不要過度引用匿名消息來源，「部分內容屬實，但也有報導並不準確」。

李威特進一步表示，川普「始終傾向於和平」，並強調目前仍在進行建設性討論，這也是美方暫緩對伊朗能源基礎設施發動攻擊的原因之一。

不過她也重申，若伊朗未認清當前局勢，「未理解其在軍事上已經戰敗且將持續戰敗」，川普將確保對其發動「前所未有的打擊」，並直言總統已準備好「釋放地獄戰火」。

在軍事層面，白宮聲稱美國對中東戰果顯著。李威特表示，自「史詩狂怒行動」展開三週以來，美軍已打擊超過 9000 個目標，伊朗的彈道飛彈與無人機攻擊能力已下降約 90%。她並指出，美方已摧毀約 140 艘伊朗海軍艦艇，其中包括近 50 艘布雷艦，稱這是「二戰以來三週內最嚴重的海軍損失」。

然而，被問及若美伊談判失敗，是否將派遣地面部隊以重新開放荷姆茲海峽時，李威特拒絕回應，僅表示不會針對假設性問題發表評論，並強調相關決策屬於總統作為三軍統帥的職權範圍。

國際社會則對局勢升溫表達高度憂慮，聯合國秘書長古特雷斯警告，中東戰爭已經「失控」，並指出衝突已超出領導人原先預期的範圍，全球正面臨更大規模戰爭、人道危機加劇與經濟衝擊深化的風險。