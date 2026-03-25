鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-26 01:30

綜合外媒周三 (25 日) 報導，馬斯克旗下太空公司 SpaceX 傳出正規劃歷來最大規模首次公開發行(IPO)，募資金額上看 750 億美元，遠超 2019 年沙烏地阿美 290 億美元的紀錄。知情人士指出，SpaceX 已與潛在投資人討論募資超過 700 億美元的可能性，並持續朝 6 月上市目標推進，最快可能於本月以保密方式遞交申請文件。

SpaceX募資上看750億美元 估值挑戰1.75兆美元(圖：REUTERS/TPG)

市場同時預估，SpaceX 上市估值可能超過 1.75 兆美元，將躋身標普 500 市值前五大企業之列，甚至超越 Meta 與特斯拉。該公司先前已完成與馬斯克 AI 新創 xAI 的整合交易，帶動整體估值進一步攀升。

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在 IPO 題材帶動下，市場對 SpaceX 股份需求持續升溫，不少投資人透過非公開市場尋求提前布局。然而，這類交易結構日益複雜，亦引發持股真實性與潛在風險疑慮。部分投資人透過特殊目的載具 (SPV) 或多層中介機制取得投資權利，但實際是否持有公司股份，往往難以驗證。

市場人士指出，部分交易甚至經過多達數層中介，每一層均收取費用，進一步壓縮投資報酬空間，也增加資訊不透明風險。法律與投資專家提醒，在市場熱度推升下，詐騙與虛假交易案件也隨之增加，投資人需依賴中介機構聲譽進行判斷。

近年多起 IPO 前投資詐騙案例亦加劇市場警戒，包括虛構持股、資金挪用等情形，使部分機構選擇避免參與過於複雜的交易結構。分析人士指出，當企業估值已處高檔時，即使成功上市，後續股價表現也可能受限。

儘管如此，市場對 SpaceX 的投資熱度仍居高不下。部分投資人坦言，參與此類交易部分動機來自「錯失恐懼」(FOMO)，即不願錯過被視為「史上最熱門 IPO 機會」的投資標的。業界人士指出，這種情緒正推動資金持續流入非公開市場，也同步放大潛在風險。