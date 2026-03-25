鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-25 18:30

根據《新華社》報導，美國國會參議院週二（24 日）進行了投票，一項旨在阻止美國總統川普在未經國會批准下對伊朗採取進一步軍事行動的議案，最終被否決。

限制川普戰爭權力的議案又遭否決！民主黨議員批：士兵正在犧牲、國會卻在隱瞞。(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，投票結果顯示，47 票贊成、53 票反對，議案未獲通過。投票幾乎完全按照黨派劃分：除肯塔基州共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）外，所有共和黨議員投了反對票；除賓夕法尼亞州民主黨籍參議員費特曼（John Fetterman）外，所有民主黨議員投了贊成票。

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這是自美國與以色列 2 月底對伊朗發起聯合軍事打擊以來，參議院第三次未能通過旨在限制川普在伊朗問題上動武權力的議案。

議案提出者、民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）在投票前表示：「我們從未經歷過這樣的時刻。美國毫無疑問正與外國勢力處於戰爭狀態，美國士兵此刻正在犧牲，而國會卻在積極地向公眾隱瞞這一切。」

根據美國憲法，只有國會能授權發動戰爭。1973 年通過的相關法案規定，只有在美國遭受攻擊或面臨迫在眉睫威脅的國家緊急狀態下，總統才可在未經國會授權的情況下採取有限軍事行動。