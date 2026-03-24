鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 01:19

英國晶片設計公司安謀 (ARM-US) 周二 (24 日) 宣布推出一款全新人工智慧資料中心晶片「AGI CPU」，預期將為公司每年帶來數十億美元營收，並象徵其營運策略出現重大轉變。

安謀不只賣設計！攜台積電3奈米做AI晶片(圖：REUTERS/TPG)

這款新晶片鎖定「代理型 AI」(Agentic AI)應用，能在最少人工監督下替用戶執行任務，而不僅是像聊天機器人般回應指令。隨著此類 AI 需求快速升溫，也帶動中央處理器 (CPU) 需求攀升，讓英特爾與超微等業者受惠。

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執行長哈斯 (Rene Haas) 接受《路透》訪問時表示，這是公司發展「極具關鍵意義的一刻」。該晶片將由雲端 AI 業務主管阿瓦德 (Mohamed Awad) 負責，未來安謀也規劃每 12 至 18 個月推出新一代設計。

在合作夥伴方面，Meta(META-US) 將擔任 AGI CPU 的主要合作企業，並參與晶片設計。安謀亦透露，其客戶涵蓋 OpenAI、Cloudflare(NET-US)、SAP(SAP-US) 及 SK 電信等科技公司。

製造端則由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 採用 3 奈米製程代工，晶片由兩塊矽晶組成並整合為單一運作單元。安謀預計今年下半年進入量產，目前測試晶片已符合預期運作表現。