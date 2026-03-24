鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 01:00

《路透》周二 (24 日) 報導，伊朗在中東戰事爆發後談判立場明顯轉趨強硬。三名德黑蘭高層消息人士指出，隨著伊斯蘭革命衛隊在決策中的影響力提升，伊朗若與美國展開正式談判，將要求對方做出重大讓步，包括結束戰事、提供不再採取軍事行動的保證，以及對戰爭損失進行補償，甚至要求對荷姆茲海峽擁有正式控制權。

美伊分歧擴大！伊朗談判立場轉強 傳要求停戰與補償(圖：REUTERS/TPG)

消息人士表示，伊朗同時堅持不討論其彈道飛彈計畫的任何限制，這一立場與過去談判一致，亦被視為德黑蘭的核心紅線之一。分析指出，飛彈能力與對荷姆茲海峽的影響力，是伊朗在此次衝突中最具戰略價值的籌碼，若輕易讓步，將削弱其防禦能力。

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革命衛隊影響力擴大 談判條件大幅提高

消息人士指出，伊朗內部權力結構出現變化，革命衛隊在戰時掌握更大話語權，使談判立場趨於強硬。此外，國內政治不確定性亦限制談判空間，包括新任最高領袖穆吉塔巴 (Ayatollah Mojtaba Khamenei) 上任後尚未公開露面，以及官方持續強調戰時「韌性」的敘事，使政府更難在談判中展現讓步。

在此背景下，伊朗對美國與以色列的信任度亦進一步下降。分析人士指出，德黑蘭對過去談判後仍遭軍事攻擊的經驗保持高度警惕，加上以色列在黎巴嫩與加薩停火後仍持續軍事行動，使伊朗對任何協議的可靠性存疑。

談判訊號分歧 多方斡旋仍未成形

儘管美國總統川普表示，美伊已進行「非常強而有力」的對話，但伊朗方面公開否認。消息人士指出，目前僅與巴基斯坦、土耳其與埃及進行初步接觸，評估是否具備與美國展開談判的條件。歐洲官員亦指出，雙方尚未直接對話，但由多國轉達訊息，顯示談判仍停留在間接溝通階段。

消息指出，若談判成形，伊朗可能派出國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 與外長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 參與，但最終決策權仍掌握在革命衛隊手中。有巴基斯坦官員透露，本周可能在伊斯蘭馬巴德舉行相關會談，但仍存在不確定性。

另一方面，以色列官員對達成協議持悲觀看法，認為伊朗不太可能接受美方要求，包括停止核計畫與彈道飛彈發展。由於伊朗已展現以飛彈攻擊及影響荷姆茲海峽航運的能力，這些工具被視為其對抗軍事壓力的關鍵手段。