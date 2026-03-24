鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-24 22:50

綜合外媒報導，美國總統川普與印度總理莫迪周二 (24 日) 通話，聚焦中東戰事與能源供應風險，雙方一致強調維持荷姆茲海峽開放的重要性。這是自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動聯合攻擊以來，兩位領袖首度通話，顯示衝突對全球能源與貿易的影響持續擴大。

莫迪在社群媒體表示，雙方就西亞局勢交換意見，印度支持儘速降溫並恢復和平，並指出確保荷姆茲海峽「開放、安全且可通行」對全球至關重要，雙方也同意就促進和平與穩定保持聯繫。

‌



美國駐印度大使戈爾 (Sergio Gor) 亦證實通話內容，強調雙方討論維持該航道暢通的重要性，但白宮未進一步說明細節。

荷姆茲海峽是全球關鍵能源運輸要道，約占印度原油進口的四成。隨著戰事升溫，該航道幾近關閉，已對航運、天然氣與原油供應造成衝擊，並推升全球能源價格波動。印度作為主要液化天然氣與石油進口國，受影響尤為明顯，供應中斷已波及肥料、鋁與半導體等產業，增添經濟成長面臨的下行風險。

莫迪本周稍早在國會表示，此次危機對印度構成前所未見的挑戰，但強調國內經濟基本面仍然穩健，且石油、肥料與煤炭供應充足，有能力應對貿易與能源衝擊。印度政府亦正積極確保滯留區域的船隻安全通行，並成功協助部分載運液化石油氣的船舶通過海峽。

此外，伊朗已開始對部分通行船隻收取過境費，引發外界對其掌控關鍵航道的關注。印度方面則表示，國際法保障荷姆茲海峽的航行自由，任何一方均無權對通行收費。