鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 20:27

隨著美股在周一強勁反彈，市場情緒卻未同步轉為樂觀。《彭博》周二 (24 日) 報導，華爾街「恐慌指數」VIX 仍維持在 26 以上高檔，顯示投資人對於是否進場承接標普 500 仍抱持高度謹慎態度，市場普遍認為，仍需更多證據證明風險已明顯降溫。

在美國總統川普宣布暫緩對伊朗能源基礎設施發動攻擊後，市場一度出現鬆口氣行情，標普 500 周一上漲近 1.2%，創下近一個月最佳單日表現。不過，VIX 幾乎未隨股市上漲而回落，顯示避險需求依然存在。此外，衡量紐約證交所即時漲跌家數的 Tick 指數也未出現明顯追價買盤，反映資金對「逢低買進」仍顯猶豫。

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市場人士指出，儘管短期恐慌情緒有所緩解，但投資人尚未完全排除戰事升溫的可能性，股市仍在反覆消化中東衝突對經濟與企業獲利的長期影響。標普 500 期貨周二小幅下跌 0.2%，反映市場對多種戰事情境仍存不確定性。

高盛對沖基金業務主管 Tony Pasquariello 指出，多數投資人對戰事持續時間深感憂慮，市場尚未充分反映對經濟成長可能造成的壓力。周一標普 500 收在 6581 點，距離盤中高點仍有約 70 點差距，顯示市場在利多與利空訊息交錯下，買盤動能仍顯不足。

Citadel Securities 策略師 Scott Rubner 表示，若中東局勢進一步緩和，股市具備反彈條件。部分避險基金先前透過放空 ETF 進行避險，一旦風險下降，相關部位可能快速回補，帶動市場上行。

然而，技術面仍顯脆弱。標普 500 已連續四週下跌，且尚未收復自 5 月以來支撐市場的 200 日移動平均線。VIX 期貨期限結構反覆出現倒掛，也反映短期波動預期不穩，市場仍高度受宏觀消息面主導。

此外，散戶資金動能亦顯疲弱。根據 Citadel Securities 數據，個人投資人周一多選擇逢高獲利了結，而非積極追價。Susquehanna 觀察指出，市場對銀行、能源與軟體類股的上漲選擇權需求有所增加，但對整體大盤全面反彈的押注仍有限。

從估值角度來看，標普 500 自 1 月高點回落約 5.5%，未來 12 個月本益比約 20.5 倍，與過去 10 年平均水準相當。Oppenheimer 技術分析主管 Ari Wald 指出，市場或許正在築底，但尚難確認是否已見真正低點。