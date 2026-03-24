鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 20:10

《CNBC》報導，國際油價周二 (24 日) 反彈，布蘭特原油重新站上每桶 100 美元，市場對中東戰事降溫的樂觀情緒迅速降溫，交易員重新評估伊朗戰爭對能源供應的衝擊。截稿前，布蘭特 5 月期貨上漲 2.08% 至每桶 102.03 美元，美國西德州中級原油(WTI)5 月期貨則上揚 3.01% 至 90.78 美元。

美伊戰事降溫預期動搖 布蘭特原油重返100美元上方(圖：REUTERS/TPG)

油價回升前一日才經歷劇烈震盪。布蘭特原油周一重挫約 11%，自上周五一度觸及 112 美元高點急跌至約 99 美元，主因市場一度解讀美伊關係可能出現緩和訊號。

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美國總統川普昨日在社群媒體表示，美國與伊朗過去兩天進行「非常良好且富有成果」的對話，並稱雙方正朝向「全面解決中東敵對行動」邁進。他同時宣布，已指示國防部暫緩對伊朗電力設施與能源基礎設施的軍事打擊 5 天。相關言論一度帶動油價走低、股市反彈。

不過，伊朗隨後否認與美方進行談判，使市場對降溫前景產生疑慮。Interactive Brokers 資深經濟學家托雷斯 (José Torres) 指出，儘管華爾街情緒一度轉為樂觀，但在德黑蘭否認談判後，油價已自低點回升，顯示市場仍高度警惕戰事延續風險。

他進一步表示，中東關鍵能源設施近期頻繁遭受攻擊，加劇市場對產能與運輸可能中斷的擔憂。即使未來達成協議，能源成本仍可能高於年初水準，反映供應面不確定性持續存在。

此外，荷姆茲海峽在戰事爆發前約承載全球兩成海運原油供應，但伊朗幾乎已中斷該關鍵航道的流量。伊朗國營媒體週日則稱，除與其「敵對」相關的船隻外，將允許其他船舶安全通行，顯示航運風險仍未完全解除。