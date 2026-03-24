鉅亨網編譯段智恆 2026-03-24 19:31

根據《路透》報導，美國總統川普正試圖透過外交途徑與伊朗達成協議，以結束中東衝突，但以色列官員對談判前景持審慎態度。三名以色列高層官員周二 (24 日) 指出，川普顯然有意推動協議，然而伊朗不太可能接受美方提出的條件，使談判成功機率偏低。

這些官員在不具名情況下表示，新一輪談判的難度極高，原因在於雙方立場差距仍大。美國預計將要求伊朗限制其核計畫與彈道飛彈發展，而這些議題長期以來一直是伊朗強硬立場的核心。先前的談判已於 2 月 28 日隨著美國與以色列對伊朗發動軍事行動而破局，使外交空間進一步收窄。

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川普則在昨日透過社群媒體表示，美國與伊朗近期已進行「非常良好且富有成果」的對話，並稱雙方正朝向「全面解決中東敵對行動」的目標邁進。然而，伊朗方面隨後否認有任何談判進行，凸顯雙方對於溝通進展的說法存在明顯落差。

以色列總理尼坦雅胡同日指出，川普認為可藉由以色列國防軍與美軍近期取得的軍事成果，轉化為談判籌碼，進一步透過協議達成戰爭目標，同時確保以色列的核心利益不受損。