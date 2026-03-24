鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-25 00:00

光通訊元件大廠 Lumentum Holdings(LITE-US) 股價在過去一年強勢上漲將近 1000%，雖然漲勢驚人，但法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師認為，現在進場仍不嫌晚。

輝達加持的光通訊股！Lumentum年飆10倍 法巴看好還有43%上漲空間 (圖:Shutterstock)

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目標價獲上修、潛在漲幅達 43%

法巴分析師 Karl Ackerman 認為這波漲勢尚未到盡頭，並將 Lumentum 的目標價從每股 625 美元大幅上修至 1040 美元。若以周一 (23 日) 收盤價每股 728.95 美元計算，隱含漲幅高達 43%。

Lumentum 周一收盤上漲 3%，該股周一開盤前才剛正式加入標普 500 指數。

Ackerman 看好 Lumentum 將受惠於人工智慧 (AI) 資料中心對光收發器、雷射及其他光學元件的需求成長。該公司在上周的光纖通訊大會上 (OFC) 預估，光學互連 (Optical Interconnect) 的總體潛在市場 (TAM) 規模將從目前的 180 億美元，到 2030 年增加到 900 億美元。

輝達與 Google 兩大巨頭撐腰

Ackerman 看好 Lumentum 的主因之一，在於市場對其超高功率 (UHP) 雷射的強勁需求。輝達 (NVDA-US) 本月初才宣布投資 Lumentum 20 億美元，Ackerman 認為這將使該公司擴大 UHP 雷射產能。

此外，Lumentum 在北卡羅萊納州收購的新晶圓廠，年營收潛力有望達到 50 億美元，成為未來幾年的 UHP 雷射生產的強力支柱。

Ackerman 表示，輝達即將推出的新一代硬體系統「Vera Rubin AI」，將成為光學元件的主要買家，此外，Google 也將大量採購該公司的光電路交換器 (Optical Circuit Switches)。

高估值引發多空論戰

然而，並非所有分析師都持樂觀態度。TD Cowen 分析師 Sean O’Loughlin 舊維持對 Lumentum 的「中立」評等。

O’Loughlin 同樣看好 Lumentum 的雷射業務、尤其是 UHP 領域需求可觀，但他認為市場多頭的預期已「遠超過」目前共識。