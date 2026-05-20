鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 13:42

體報導「公公併」與「公民併」消息，加大市場的不確定性，導致第一金控 (2892-TW) 今日股價遭遇沉重賣壓，盤中最低一度下探至 27.55 元，跌幅接近半根停板。市場不確定性也激發交投熱絡，截至下午 1 點，成交量引爆突破 15 萬張，遠高於前一日的 2.8 萬張。第一金盤中緊急發表三點正式聲明澄清絕無「公民併」的規劃，而四家公股金控投信子公司的「公公併」目前雖尚在研議中，但由於投信業務占金控比重極低，對公司影響甚微，且強調今年獲利創新高，並通過首次配發「全股利」。

第一金在今日發布的聲明中，針對市場關切的併購傳聞進行逐一說明。首先，針對媒體報導的金融公民併購乙案，第一金明確聲明目前並無此規劃。其次，有關四家公股金控旗下投信子公司合併案，目前確實尚在研議階段，惟就投信事業不論是資產或獲利占比，占金控比重皆低於 1.5%，對公司整體營運與財務影響甚微。

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市場人士認為，今日股價遇壓主要是市場對公公併與後續公民併帶來的想像空間與不確定性產生疑慮，但隨公司澄清，加上投信占比極低的數據解盲，可望化解市場過度疑慮。