鉅亨網編譯段智恆 2026-03-23 22:30

隨著美國總統川普周一 (23 日) 宣布延後對伊朗能源設施的軍事打擊，市場對中東衝突升級的最壞情境預期暫時降溫，帶動全球股債齊揚、油價重挫。不過，多位華爾街分析師指出，此波市場反彈主要反映情緒修正，後續走勢仍取決於局勢是否真正降溫，整體不確定性依然偏高。

華爾街潑冷水：市場反彈只是情緒修正 中東風險仍未解除(圖：REUTERS/TPG)

分析人士普遍認為，川普政策轉向雖短線提振風險資產，但仍難以改變市場對衝突反覆與波動加劇的預期。部分觀點指出，市場已逐漸習慣川普政策風格，即透過施壓、延後與調整策略來創造談判空間，這類「先升溫、再降溫」的操作，反而成為近期市場未出現系統性崩跌的重要原因之一。

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市場情緒修正 風險資產出現技術性反彈

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 表示，川普此次行動符合市場對其政策模式的預期，即在局勢升溫後出現轉折，帶動市場出現劇烈但逐漸可預期的反彈走勢。他指出，這類「鞭甩式」(Whipsaw) 波動已逐漸成為常態，也使投資人不再輕易全面撤出風險資產。

City Index 分析師 Fiona Cincotta 則指出，此舉讓市場得以重新調整最壞情境預期，包括荷姆茲海峽可能重啟的可能性，相關樂觀預期已迅速反映在價格中。不過，她強調，股市反彈能否延續，仍須觀察伊朗方面是否釋出相應訊號，以確認情勢確實朝降溫發展。

IG Markets 分析師 Chris Beauchamp 亦認為，目前僅為「延後」而非停火，衝突帶來的實質影響仍未消除，但市場已對相關消息出現明顯的鬆一口氣反應。

通膨與油價風險仍在 市場警戒未解除

儘管市場情緒回穩，部分分析師對中期風險仍持保留態度。Cassa Lombarda 投資主管 Marco Vailati 指出，目前油價與通膨預期已出現過度反應，在衝突前全球供應仍處於相對充裕狀態，但市場已大幅計入戰爭溢價。他認為，若宏觀環境與企業獲利預期未受重大衝擊，當前波動反而可能帶來投資機會。

Monex Europe 宏觀研究主管 Nick Rees 則指出，市場正關注川普是否試圖透過「宣布勝利」方式尋求政策退場，若該情境成立，將有利股市、但對油價構成壓力。然而，他也強調市場尚未完全相信局勢將持續降溫，不確定性仍高。

Brown Brothers Harriman 策略主管 Elias Haddad 表示，當前市場反應帶有明顯的短線情緒性質，若後續確認為真正的降溫，風險資產仍有進一步反彈空間；反之，若僅為暫時性緩和，市場可能再次回到避險交易。

此外，B Riley Wealth 策略師 Art Hogan 指出，若對話持續推進，市場先前因衝突承壓的類股可望出現修復，資金也可能重新流向遭到拋售的風險資產。不過，他同樣提醒，目前仍須觀察局勢後續發展。