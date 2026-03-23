中東局勢反覆 金價劇烈震盪後回穩仍偏弱
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周一 (23 日) 報導，在美國總統川普宣布暫緩對伊朗能源設施發動攻擊、並稱美伊進行「具建設性」對話後，市場對中東局勢降溫的預期升溫，帶動金價自盤中重挫後跌幅收斂，但整體仍承壓，顯示貴金屬在通膨與利率預期變動下出現明顯波動。
現貨黃金周一早盤一度大跌逾 5%，最低觸及每盎司 4,262 美元，隨後回升至約 4,480 美元附近，但仍較前一交易日下跌約 2% 至 2.3%。黃金期貨亦呈現類似走勢，早盤一度重挫近一成，隨後跌幅收斂至約 1.5%。白銀同步反彈，收復盤中逾一成跌幅，但仍處於年內低點附近；鉑金與鈀金亦出現明顯下跌。
市場波動主要來自川普釋出談判訊號後的預期轉變。川普表示，美國將暫緩攻擊行動五天，並暗示雙方可能達成協議，甚至提出美伊共同管理荷姆茲海峽的構想。不過，伊朗官方隨即否認與美國有任何直接或間接接觸，使市場情緒快速反轉。
資產價格呈現典型「消息驅動」走勢，美股上漲、美元與美債殖利率回落，市場對聯準會升息預期降溫，部分轉向押注未來政策可能出現寬鬆。然而，金價表現未如傳統避險資產般強勢，反而隨市場風險偏好變動而劇烈震盪。
分析指出，黃金近期表現疲弱，部分原因在於市場出現「現金為王」的避險行為，投資人選擇拋售流動性較高且具獲利的資產以籌措資金。同時，油價上漲帶動通膨預期升溫，推高利率預期與美元走勢，對不具收益的黃金形成壓力。
花旗分析師表示，黃金近期交易行為更接近風險資產，而非傳統避險工具，這種「順週期」特性在過去數月動能交易與散戶資金推動下尤為明顯。法國巴黎銀行則指出，歷史上在重大經濟衝擊初期，黃金往往先下跌，隨後才進入中長期上漲階段，與 2008 年金融危機、2020 年疫情與 2022 年能源衝擊時的走勢類似。
此外，市場也關注央行行為變化。部分分析認為，部分持有大量黃金的國家可能為了支撐本國貨幣或應對能源進口成本上升，開始減持黃金或放緩購買步伐，進一步壓抑金價表現。
整體而言，在中東戰事、能源價格與利率預期交互影響下，黃金與貴金屬短期仍將維持高波動走勢，市場後續關注焦點將落在地緣政治發展與全球通膨路徑變化。
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