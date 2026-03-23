鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-24 01:12

綜合外媒周一 (23 日) 報導，在美國總統川普宣布暫緩對伊朗能源設施發動攻擊、並稱美伊進行「具建設性」對話後，市場對中東局勢降溫的預期升溫，帶動金價自盤中重挫後跌幅收斂，但整體仍承壓，顯示貴金屬在通膨與利率預期變動下出現明顯波動。

中東局勢反覆 金價劇烈震盪後回穩仍偏弱(圖：REUTERS/TPG)

現貨黃金周一早盤一度大跌逾 5%，最低觸及每盎司 4,262 美元，隨後回升至約 4,480 美元附近，但仍較前一交易日下跌約 2% 至 2.3%。黃金期貨亦呈現類似走勢，早盤一度重挫近一成，隨後跌幅收斂至約 1.5%。白銀同步反彈，收復盤中逾一成跌幅，但仍處於年內低點附近；鉑金與鈀金亦出現明顯下跌。

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市場波動主要來自川普釋出談判訊號後的預期轉變。川普表示，美國將暫緩攻擊行動五天，並暗示雙方可能達成協議，甚至提出美伊共同管理荷姆茲海峽的構想。不過，伊朗官方隨即否認與美國有任何直接或間接接觸，使市場情緒快速反轉。

資產價格呈現典型「消息驅動」走勢，美股上漲、美元與美債殖利率回落，市場對聯準會升息預期降溫，部分轉向押注未來政策可能出現寬鬆。然而，金價表現未如傳統避險資產般強勢，反而隨市場風險偏好變動而劇烈震盪。