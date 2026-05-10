鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-10 11:27

〈專訪〉跨境支付的孤獨先行者！玉山銀熬過十年練劍 穩坐PayPay在台獨家清算行。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

在台灣金融圈，提到數位支付，玉山銀行絕對是令同業敬畏的對手，玉山信用卡暨支付金融處處長張正志與資深副理王正德接受《鉅亨網》專訪，揭開了這場「十年磨一劍」的秘密。自 2012 年起，玉山就不做隨波逐流的追隨著、不談高深的技術門檻，只在乎「如何滿足顧客需求」，正是這份對用戶痛點的執著，讓玉山成功透過 TWQR 平台，完成了台灣支付體系與日本 PayPay 的「雙向奔赴」，並在 Inbound 跨境賽道上，穩坐獨家清算行的贏家寶座。

2026 年 4 月 14 日，財金公司正式宣告 TWQR 啟動 Inbound 服務，首波導入日本 PayPay 與新加坡 NETS 二大境外支付夥伴。當日本觀光客拿著 PayPay 掃描台灣的 TWQR 通用 QR Code 時，這筆跨國資金需要一個中介銀行來負責與日本 PayPay 進行清算、結匯，並撥款給台灣的特約商店，而玉山就是這條「跨境高速公路」的收費站與維護者。

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別人收攤他收成！玉山電支用戶衝破 343 萬 逾 10 年清算 know-how 沒白費

自新冠疫情解封後，海外旅遊市場強勁復甦，大家開始熱衷討論跨境支付，事實上，玉山的起跑線早在十年前，張正志回憶，「我們從 2012 年就開始投入，先後與支付寶、PayPal 展開獨家合作，當時根本沒有人看好，全台灣只有玉山敢接、也只有玉山能接，而這種經驗的累積是別家搶不走的。」

另一方面，微信支付 2016 年正式進軍台灣，玉山也是首波合作的銀行之一，不過，隨著新冠疫情爆發，陸客團歸零，時至今日也未恢復往來，導致第一銀行與華南銀行跨境電支服務陸續喊卡，反觀玉山仍選擇持續投入資源優化系統，正是這份領先十年的清算 know-how，讓他們在 2026 年迎來了收成期。

攤開玉山的數位支付戰績，截至 2026 年 3 月底，玉山電子支付使用者人數已達 343.5 萬人，年增 61.1 萬人。在公股銀行因經營不易而默默收攤跨境支付業務之際，玉山卻以「異軍突起」之姿，繳出第一季交易金額 73.7 億元、年增 44% 的傲人成績單。

挺過兩年與日方挑燈夜戰 玉山靠技術硬實力征服嚴謹的 PayPay

而玉山與日本 PayPay 完成對接，其實是經過無數次地與日方挑燈夜戰，張正志坦言「日本人做事，那是真的嚴謹。」PayPay 作為日本電子支付龍頭，對用戶體驗與資安細節有著近乎偏執的要求，在長達 2 年的洽談過程中，雙方從系統架構、清算規格、甚至到掃碼後的每一毫秒延遲都反覆推敲。

王正德補充，日方非常重視技術自主性與穩定度，他們會不斷測試，確保兩國系統接軌時不會有任何閃失，但也因為玉山擁有強大的科技聯隊，總能見招拆招，在長時間的高頻溝通下，雙方才逐漸建立了彼此的信賴感。

台灣電支與日方雙向奔赴 玉山：這是群策群力的官民合作團體戰

對於這場跨境盛事，張正志展現玉山人謙遜的態度說，「這絕對不單是玉山的功勞，我們內心充滿感激。」首先要感謝金管會與央行的指導，正是因為主管機關在法規環境上的開明與支持，設立了電子支付相關法令，讓跨境業務有了法源基礎。

其次要感謝財金公司傾力媒合並打造了 TWQR 共通標準平台，「這是一場群策群力的官民合作團體戰」，在大家完美的配合下，才讓台灣的電子支付大步走出去，也讓世界級的支付巨頭願意走進來。

玉山在清算經驗、與國際組織 (如 JCB) 的溝通以及主管機關的法規對接上，都累積了比同業更深厚的基礎，這就是玉山能在跨境支付領域異軍突起的主因，靠著耐力與技術力，成為了最終留下來的贏家。