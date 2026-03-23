鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-23 15:50

在人工智慧（AI）熱潮持續升溫之際，市場也開始關注潛在泡沫風險。不過，投資專家指出，即便 AI 市場出現崩跌，其衝擊程度也不太可能重演 2000 年網路泡沫破裂時的災難性後果。

AI泡沫恐破裂？專家：不會重演網路崩盤、但市場將「無處可躲」。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，投資銀行家暨《Tech Money》一書作者 Igor Pejic 近日受訪表示，大型科技企業前所未有的主導地位，將限制任何市場下跌的幅度。

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他表示，大型科技公司之所以能在數十年間維持主導地位，部分原因在於其平台商業模式，賦予它們「幾乎無限的定價能力」，並使其「幾乎不可能被撼動」。

換句話說，這些企業透過長期吸引大量用戶、應用程式開發者、硬體供應商、廣告商等多方參與者，建立起穩固的生態系統。如今，它們可以輕易提高收費，而新進競爭者則難以從中搶占任何市場佔有率。

此外，大型科技公司能持續產生龐大現金流，使其得以同時進行多項重大投資，並以自有資金支應，而非依賴成本高昂的外部融資。

Pejic 將這種優勢形容為對抗競爭對手的「護城河」，尤其是在基礎設施成本極高的 AI 競賽中更為關鍵。

昔日網路泡沫影子重現

Pejic 將 AI 熱潮與網路泡沫進行了許多類比，包括顛覆性技術的出現、關鍵企業之間的合作與融資交易、網路基礎建設的大規模擴張，以及「極端」的市場估值。

不過他強調，即使 AI 市場出現崩盤，其衝擊「不會像網路泡沫破裂時那樣具有毀滅性」。

他表示，任何市場拋售持續時間將更短、衝擊程度也較輕，因為當今科技巨頭擁有高度獲利的核心業務。這意味著，即便 AI 投資失利，其股價也不至於全面崩跌。

此外，由於這些公司對銀行資金依賴有限，因此較不容易出現資金短缺或引發金融危機。

同時，投資人如今在選擇 AI 股票時也更加謹慎，不再像當年那樣盲目追逐任何名稱帶有「.com」的企業。

然而，Pejic 也提出隱憂。他指出，目前許多企業投入巨額資金開發最強 AI 模型，但最終市場可能只能容納少數幾家勝出者。

他同時警告，隨著指數型基金興起，大量投資資金集中於少數科技股，特別是以市值加權的標普 500，使資金高度聚焦於「美股七巨頭」。

Pejic 表示：「如果 AI 真的崩盤，恐怕很難找到藏身之處。如果你把錢都投在股市裡，而 AI 又崩盤了，那一切都會受到影響。」

他進一步指出，隨著 OpenAI、xAI 與 Anthropic 等 AI 企業未來上市並納入指數，投資人對 AI 的曝險程度將進一步提高，風險也隨之上升。

在投資策略方面，Pejic 認為，持有大型科技股或許仍是從 AI 趨勢中獲利「相對安全」的方式，因為這些企業具備高度自給能力、龐大資源與多元業務，有助於限制下行風險，並抵禦如 DeepSeek 等新興競爭者帶來的產業衝擊。

以蘋果為例，他讚賞其策略並未投入數千億美元建設晶片與資料中心，而是選擇觀察 AI 競賽發展，透過與同業合作或收購技術來布局 AI。